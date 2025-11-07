71% украинцев подтверждают: чем больше аптек, тем легче купить лекарства

По данным социологического опроса, проведенного весной 2025 года, 71% украинцев подтверждают: чем больше аптек в их населенном пункте, тем легче купить нужные лекарства. Еще 66,8% респондентов отмечают, что большое количество аптек позволяет найти препараты по более низкой цене.

Такие показатели объясняются особенностями украинского рынка. В отличие от стран с развитым медицинским страхованием и системами возмещения стоимости лекарств Украина только формирует эти механизмы. Поэтому разветвленная сеть аптек остается единственным способом гарантировать доступность медикаментов по всей стране.

Тест на устойчивость и экономичный эффект

Война показала критическую важность количества аптечных точек. Во время блэкаутов электронные рецепты перестали работать из-за отсутствия связи. Большие сети решили проблему, установив генераторы в своих точках. Это позволило продолжить работу государственных программ — "Доступные лекарства", бесплатное обеспечение инсулином, компенсацию стоимости препаратов. Ограничение количества аптек в тот момент означало бы, что миллионы пациентов остались без государственной поддержки.

Аптечный рынок обеспечивает 45 тысяч рабочих мест для фармацевтов по всей Украине. Каждая аптека формирует налоговые поступления в бюджет, платит аренду помещений, выплачивает зарплаты. Эти деньги возвращаются в экономику через потребление и инвестиции.

Большие сети получают преимущество при закупках из-за возможности договариваться о скидках с производителями и импортерами. Впрочем, конкуренция на украинском фармрынке происходит преимущественно не по цене — наценки регулируются государством. Аптеки соперничают за качество обслуживания и удобство расположения.

Мнение потребителей

Большинство украинцев (56,9%) считают , что конкуренция между аптеками оказывает положительное влияние на потребителей — улучшает ассортимент и ценовую политику. Такая модель, когда большие сети работают рядом с небольшими независимыми точками, является стандартом розничной торговли в мире.

В отсутствие полноценного медицинского страхования разветвленная сеть аптек остается предохранителем доступности лекарств в Украине — от повседневных препаратов до жизненно необходимых медикаментов в кризисных ситуациях.