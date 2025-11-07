71% українців підтверджують: чим більше аптек, тим легше купити ліки

За даними соціологічного опитування, проведеного навесні 2025 року, 71% українців підтверджують: чим більше аптек у їхньому населеному пункті, тим легше купити потрібні ліки. Ще 66,8% респондентів зазначають, що велика кількість аптек дозволяє знайти препарати за нижчою ціною.

Такі показники пояснюються особливостями українського ринку. На відміну від країн із розвиненим медичним страхуванням та системами відшкодування вартості ліків, Україна лише формує ці механізми. Тому розгалужена мережа аптек залишається єдиним способом гарантувати доступність медикаментів по всій країні.

Тест на стійкість та економічний ефект

Війна показала критичну важливість кількості аптечних точок. Під час блекаутів електронні рецепти перестали працювати через відсутність зв'язку. Великі мережі вирішили проблему, встановивши генератори у своїх точках. Це дозволило продовжити роботу державних програм — "Доступні ліки", безкоштовне забезпечення інсуліном, компенсацію вартості препаратів. Обмеження кількості аптек у той момент означало б, що мільйони пацієнтів залишилися б без державної підтримки.

Аптечний ринок забезпечує 45 тисяч робочих місць для фармацевтів по всій Україні. Кожна аптека формує податкові надходження до бюджету, сплачує оренду приміщень, виплачує зарплати. Ці гроші повертаються в економіку через споживання та інвестиції.

Великі мережі отримують перевагу при закупівлях через можливість домовлятися про знижки з виробниками та імпортерами. Втім, конкуренція на українському фармринку відбувається переважно не через ціну — націнки регулюються державою. Аптеки змагаються за якість обслуговування та зручність розташування.

Думка споживачів

Більшість українців (56,9%) вважають , що конкуренція між аптеками позитивно впливає на споживачів — покращує асортимент та цінову політику. Така модель, коли великі мережі працюють поруч із невеликими незалежними точками, є стандартом для роздрібної торгівлі у світі.

За відсутності повноцінного медичного страхування розгалужена мережа аптек залишається запобіжником доступності ліків в Україні — від повсякденних препаратів до життєво необхідних медикаментів у кризових ситуаціях.