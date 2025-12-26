Надин или Настя? Кого выбрал Цымбалюк в финале "Холостяк 14" и что известно о победительнице (фото)

В начале шоу за сердце Цымбалюка боролось 26 участниц

В пятницу, 26 декабря, на канале "СТБ" состоялся финал самого романтического шоу страны — "Холостяк 14". Тарас Цымбалюк после трех свиданий попрощался с фавориткой Ириной Пономаренко, а розы получили 26-летняя модель Надин Головчук и 30-летняя Анастасия Половинкина, которая работает в оборонной сфере.

В одиннадцатом выпуске Тарас Цымбалюк последние свидания с девушками провел во Львове. Вместе с Надин актер делал скульптуру на гончарном круге посреди яблоневого сада, а с Анастасией — вылавливал шарики с озера, в которых были спрятаны вопросы. Холостяк старался удивить участниц и для каждой подготовил романтическую обстановку, чтобы им удалось откровенно поговорить и насладиться друг другом.

Как прошел финал шоу "Холостяк 14", Фото: holostyakstb

Кто стал победительницей "Холостяка 14" — кого выбрал Тарас Цымбалюк

И Надин, и Настя рассказали о своем пути на проекте и признались, что влюбились в Тараса Цымбалюка. Но взаимности смогла добиться только одна участница. После двух свиданий главный герой сделал окончательный выбор и подарил одной из девушек заветное кольцо. Этот момент был напряженным как для самого холостяка, так и для финалисток.

Кому Тарас Цымбалюк вручил кольцо в финале "Холостяк 14", Фото: holostyakstb

Украинский актер признался, что очень рад, что пришел на этот проект. Он действительно смог встретить девушку, которую хочет узнавать дальше и после проекта строить с ней отношения. Ею оказалась Надин Головчук.

Надин Головчук стала победительницей "Холостяка 14" , Фото: nadin.holovchuk

Тарас Цымбалюк признался участнице в чувствах и надел ей на палец кольцо, затем пара страстно поцеловалась.

В тебе есть страсть, покой, внешняя красота и внутренняя глубина. Я это ценю в тебе. С каждым нашим свиданием я по-новому верил в нашу историю. Я почувствовал как воспламеняется что-то новое. Это то, что останется в моем сердце надолго…Я хочу, чтобы это была наша не последняя встреча, пусть это станет началом нашей истории Тарас Цымбалюк

Тарас Цымбалюк и Надин, Фото: holostyakstb

Отметим, что победительница "Холостяка 14" родилась в Хмельницком, ей 26 лет. Девушка получила образование в Киевском национальном университете культуры и искусств, где изучала менеджмент в сфере моды.

После окончания университета Надин сосредоточилась на модельной карьере. Она активно работает в индустрии и сотрудничает с известными брендами.

Надин Головчук выиграла "Холостяк 14", Фото: nadin.holovchuk

На шоу "Холостяк 14" девушка пришла с целью найти любовь. Ее появление в первом выпуске запомнилось зрителям: Надин неожиданно позвонила главному герою из телефонной будки, сразу привлекая к себе внимание. В следующих сериях стало заметно, что между ней и Тарасом Цымбалюком возникла взаимная симпатия.

Надін Головчук, Фото: nadin.holovchuk

При этом Надин не раз попадала в скандалы. В частности, в сети активно обсуждали ее психологическое состояние, поговаривали, что она вела неадекватно себя на шоу, когда выключались камеры. Более того, девушку критиковали из-за детского фото, на котором она за кожу держит собаку. Надин обвинили в жестоком обращении с животными и ей пришлось оправдываться.

С Анастасией Половинкиной у Тараса также была симпатия, однако он заметил, что она боится отдаваться чувствам и не понимал это дружба или что-то другое. В итоге, ему пришлось отпустить девушку.

Анастасия Половинкина покинула проект "Холостяк 14", Фото: polovynkina

