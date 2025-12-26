Надін чи Настя? Кого вибрав Цимбалюк у фіналі "Холостяк 14" і що відомо про переможницю (фото)

На початку шоу за серце Цимбалюка боролися 26 учасниць

У п’ятницю, 26 грудня, на каналі "СТБ" відбувся фінал найромантичнішого шоу країни — "Холостяк 14". Тарас Цимбалюк після трьох побачень попрощався із фавориткою Іриною Пономаренко, а троянди отримали 26-річна модель Надін Головчук та 30-річна Анастасія Половинкіна, яка працює в оборонній сфері.

В одинадцятому випуску Тарас Цимбалюк останні побачення з дівчатами провів у Львові. Разом з Надін актор робив скульптуру на гончарному колі посеред яблуневого саду, а з Анастасією — виловлював кульки з озера, в яких були заховані питання. Холостяк намагався здивувати учасниць і для кожної підготував романтичну обстановку, щоб їм вдалося відверто поговорити та насолодитися один одним.

Як пройшов фінал шоу "Холостяк 14", Фото: holostyakstb

Хто став переможницею "Холостяка 14" — кого вибрав Тарас Цимбалюк

І Надін, і Настя розповіли про свій шлях на проєкті та зізналися, що закохалися у Тараса Цимбалюка. Але це було взаємно лише до однієї учасниці. Після двох побачень головний герой зробив остаточний вибір і подарував одній із дівчат заповітну обручку. Цей момент був напруженим як для самого холостяка, так і для фіналісток.

Кому Тарас Цимбалюк вручив обручку у фіналі "Холостяк 14", Фото: holostyakstb

Український актор зізнався, що дуже радий, що прийшов на цей проєкт. Він справді зміг зустріти дівчину, яку хоче дізнаватися далі й після шоу будувати з нею стосунки. Нею виявилася Надін Головчук.

Надін Головчук стала переможницею "Холостяка 14", Фото: nadin.holovchuk

Тарас Цимбалюк зізнався учасниці у почуттях і надів їй на палець обручку, потім пара пристрасно поцілувалася.

У тобі є пристрасть, спокій, зовнішня краса та внутрішня глибина. Я це ціную у тобі. З кожним побаченням я по-новому вірив у нашу історію. Я відчув як запалюється щось нове. Це те, що залишиться в моєму серці надовго. Я хочу, щоб це була наша не остання зустріч, нехай це стане початком нашої історії. Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк і Надін, Фото: holostyakstb

Зазначимо, що переможниця "Холостяка 14" народилася у Хмельницькому, їй 26 років. Дівчина здобула освіту в Київському національному університеті культури та мистецтв, де вивчала менеджмент у сфері моди.

Після закінчення університету Надін зосередилася на модельній кар’єрі. Вона активно працює в індустрії та співпрацює з відомими брендами.

Надін Головчук виграла "Холостяк 14", Фото: nadin.holovchuk

На шоу "Холостяк 14" дівчина прийшла з метою знайти кохання. Її поява у першому випуску запам’яталася глядачам: Надін несподівано зателефонувала головному герою з телефонної будки, одразу привертаючи до себе увагу. У наступних серіях стало помітно, що між нею та Тарасом Цимбалюком виникла взаємна симпатія.

Надін Головчук, Фото: nadin.holovchuk

При цьому Надін неодноразово потрапляла у скандали. Зокрема, у мережі активно обговорювали її психологічний стан, подейкували, що вона поводила неадекватно себе на шоу, коли вимикалися камери. Щобільше, дівчину критикували через дитяче фото, на якому вона за шкіру тримає собаку. Надін звинуватили у жорстокому поводженні з тваринами і їй довелося виправдовуватися.

З Анастасією Половинкіною у Тараса також була симпатія, але він помітив, що вона боїться віддаватися почуттям і не розумів це дружба чи щось інше. У результаті йому довелося відпустити дівчину.

Анастасія Половінкіна залишила проект "Холостяк 14", Фото: polovynkina

