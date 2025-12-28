Укр

Советская мясорубка до сих пор вытесняет современную технику - в чем ее секрет

Марина Бондаренко
Новость обновлена 28 декабря 2025, 14:11
Этот кухонный прибор до сих пор есть у многих хозяек

Советские мясорубки до сих пор встречаются на многих кухнях и способны удивить тех, кто привык к современным электроприборам. Они простые, металлические и работают без электричества, но именно в этом их сила.

Механическая мясорубка стала настоящим символом домашнего быта. "Телеграф" объяснил, в чем ее преимущества, что ею до сих пор пользуются.

Секреты советских мясорубок

Советские мясорубки состояли из металлической трубки с вращающимся механизмом, ручки, ножей и нескольких насадок. Изготавливались из чугуна и стали и работали только с помощью физической силы человека.

Почему до сих пор покупают советские механические мясорубки
Советская мясорубка. Фото: anymenu

Преимущества

  • Они почти не ломались. Чаще всего проблема была только одна — затупление лезвий, которое легко устранить. Несмотря на простоту, эти мясорубки остаются актуальными и сегодня, встречаются на кухнях и до сих пор вытесняют некоторые современные аналоги.
  • Надежность и долговечность благодаря металлическим деталям без пластика. Прочные детали позволяли обрабатывать даже твердое мясо и кости без поломок. Опытные пользователи могли быстро измельчать большие объемы мяса. Некоторые модели использовались для приготовления колбас, соков или крошки, что делало их универсальными.
  • Легкое использование: достаточно просто разобрать и почистить.
  • Независимость от электричества делала советские мясорубки удобными в загородных домах или при перебоях с током.

