Она способна даже выкрутить гайку? Почему советскую чесночницу до сих пор используют
Без этого устройства трудно представить советскую кухню
Чесночница советских времен до сих пор стоит у многих и остается незаменимым помощником. Она выглядит просто, но может больше, чем кажется на первый взгляд.
Металлический корпус выдерживает годы использования, а сама конструкция способна справиться не только с чесноком. "Телеграф" рассказал, почему это устройство пережило современные аналоги и что делает его таким универсальным.
Чеснок, орехи, бутылки и пюре: все по силам советской чесночницы
Прочность и долговечность – главные характеристики чесночниц того времени. Металлические детали были толстыми, часто из алюминия, что делало устройство устойчивым к деформациям.
Конструкция была простой и надежной. В ней не было пластмассовых деталей и сложных устройств, потому она фактически не ломается даже после долгого использования.
Чесночница также универсальна. Кроме измельчения чеснока, ею делали пюре из вареного картофеля или применяли в качестве инструмента для мелких задач, например, откручивания гаек.
Эффективность устройства. Оно выдавливает сок и мякоть чеснока, оставляя шелуху, что удобно для приготовления различных блюд.
К недостаткам можно отнести трудоемкую очистку. Шелуху нужно удалять вручную. Также чесночница тяжелее современных пластиковых моделей.
