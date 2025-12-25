Она способна даже выкрутить гайку? Почему советскую чесночницу до сих пор используют

Без этого устройства трудно представить советскую кухню

Чесночница советских времен до сих пор стоит у многих и остается незаменимым помощником. Она выглядит просто, но может больше, чем кажется на первый взгляд.

Металлический корпус выдерживает годы использования, а сама конструкция способна справиться не только с чесноком. "Телеграф" рассказал, почему это устройство пережило современные аналоги и что делает его таким универсальным.

Чеснок, орехи, бутылки и пюре: все по силам советской чесночницы

Прочность и долговечность – главные характеристики чесночниц того времени. Металлические детали были толстыми, часто из алюминия, что делало устройство устойчивым к деформациям.

Конструкция была простой и надежной. В ней не было пластмассовых деталей и сложных устройств, потому она фактически не ломается даже после долгого использования.

Чесночница также универсальна. Кроме измельчения чеснока, ею делали пюре из вареного картофеля или применяли в качестве инструмента для мелких задач, например, откручивания гаек.

Эффективность устройства. Оно выдавливает сок и мякоть чеснока, оставляя шелуху, что удобно для приготовления различных блюд.

Надежный кухонный помощник многих поколений

К недостаткам можно отнести трудоемкую очистку. Шелуху нужно удалять вручную. Также чесночница тяжелее современных пластиковых моделей.

