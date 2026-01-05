Крысы и мыши бегут от запаха этого растения

Можно избавиться от грызунов в доме без жестоких методов, таких как мышеловки и яды

Оставленные без присмотра дачи и загородные дома привлекают крыс и мышей теплом и запахом еды. Как отпугнуть грызунов, которые могут не только испортить ваши запасы, но и создать более серьезные проблемы, поскольку эти животные часто являются переносчиками опасных для человека бактерий и вирусов?

Для борьбы с мышами есть, конечно, весьма агрессивные способы, из которых мышеловка — самый безобидный. Например, различные яды (родентициды) потенциально могут стать причиной риска для ваших пушистых питомцев. Ведь кот, который поймал и "попробовал" отравленную мышь — даже не будем представлять, какую боль это принесет тем, кто его любил.

Зачем при решении одной проблемы создавать другую? Есть простой и эффективный способ, как отпугнуть крыс и мышей. Речь идет о лаванде.

Дело в том, что лаванда выделяет особые ароматические вещества. Считается, что она пахнет приятно, хотя, честно говоря, она нравится далеко не всем людям. Но оказывается, что этот аромат грызуны чувствуют издалека и избегают его.

Лаванда отпугивает крыс и мышей. Фото: pixabay.com

Обоняние крыс и мышей сталкивается с запахом лаванды и снижает свою чувствительность. А это уже вопрос выживания этих вредителей, которые только ощутив лаванду поблизости, спешат изменить маршрут и избежать более близкого "знакомства".

Остается только разложить по периметру дома засушенную летом лаванду или регулярно опрыскивать входы в жилище раствором воды с лавандовым маслом.

