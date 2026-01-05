Пацюки та миші тікають від запаху цієї рослини

Можна позбутися гризунів у будинку без жорстоких методів, таких як мишоловки та отрути

Залишені без нагляду дачі та заміські будинки приваблюють щурів та мишей теплом та запахом їжі. Як відлякати гризунів, які можуть не лише зіпсувати ваші запаси, а й створити серйозніші проблеми, оскільки ці тварини часто є переносниками небезпечних для людини бактерій та вірусів?

Для боротьби з мишами є, звичайно, вельми агресивні способи, з яких мишоловка — найнешкідливіший. Наприклад, різні отрути (родентициди) потенційно можуть стати причиною ризику для ваших пухнастих тварин. Адже кіт, який упіймав і "спробував" отруєну мишу — навіть не уявлятимемо, який біль це принесе тим, хто його любив.

Навіщо при вирішенні однієї проблеми створювати іншу? Є простий та ефективний спосіб, як відлякати щурів та мишей. Йдеться про лаванду.

Справа в тому, що лаванда виділяє особливі ароматичні речовини. Вважається, що вона пахне приємно, хоча чесно кажучи, вона подобається далеко не всім людям. Але виявляється, що цей аромат гризуни відчувають здалеку та уникають його.

Лаванда відлякує щурів та мишей. Фото: pixabay.com

Нюх щурів і мишей стикається із запахом лаванди і знижує свою чутливість. А це вже питання виживання цих шкідників, тому вони, тільки відчувши лаванду поблизу, поспішають змінити маршрут і уникнути ближчого "знайомства".

Залишається тільки розкласти по периметру будинку засушену влітку лаванду або регулярно обприскувати входи в житло розчином води з маслом лаванди.

