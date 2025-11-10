Фасоль будет без жучков, если рядом посадить это душистое растение

Существуют растения-компаньоны, которые при совместной посадке защищают друг друга от болезней и вредителей. Например, рядом с фасолью нужно садить базилик.

Фасоль, как и все бобовые растения, обладает массой полезных качеств для здоровья. И чтобы ее вырастить, не нужно особого труда. Особенно, если знать, как правильно это сделать.

Недавние исследования японских специалистов из Токийского научного университета (Tokyo University of Science) позволили установить факт, что летучие душистые соединения, выделяемые базиликом, благотворно влияют на рост фасоли. При этом отпадает необходимость обработки пестицидами, продукция получается экологически чистая.

Важно: фасоль и базилик должны расти на расстоянии не более 1 метра друг от друга.

Ученые выяснили, что душистые соединения, которые выделяются базиликом, достигая фасоль, вызывают в ней повышение уровня экспрессии гена PR1. К тому же базилик привлекает Phytoseiulus persimilis, насекомое, являющееся естественным врагом паутинных клещей. Получается рядом с базиликом фасоль не болеет и меньше страдает от жучков.

Про способности прочих душистых растений остается пока только догадываться. Но если вы посадите по огороду мяту, мелиссу, чабрец и прочие полезные травы, явно это будет только всем на пользу.

