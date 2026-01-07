Вы будете на коне: этим трем знакам китайского гороскопа повезет разбогатеть в 2026 году

Эти знаки восточного гороскопа достигнут процветания в новом году

По китайскому календарю год Красной Огненной Лошади наступит только в феврале. Однако астрологи уже сделали прогнозы, для кого этот год будет удачным и богатым.

"Телеграф" рассказывает о знаках восточного гороскопа, для которых в 2026 году наступит время материального благополучия и финансовой стабильности.

Как оказалось, в списке счастливчиков три знака китайского гороскопа — Тигр, Собака и Лошадь. Об этом пишет Times of India.

Тигр

Красная Огненная Лошадь — верный союзник Тигра в 2026 году. Это будет время "большой охоты", новых возможностей и быстрых реакций. В новом году Тигры смогут максимально выгодно реализовать свои идеи, стартапы и креативные проекты. А это в итоге приведет к существенному улучшению материального состояния. Кроме того, ваши лидерские качества и способность вести за собой людей позволят собрать надежную команду, которая заработает для вас состояние.

Китайский гороскоп. Фото: сгенерировано ИИ

Собака

Собака среди тех знаков, к которым Огненная Лошадь будет благосклонна в 2026 году. Для вас это будет время выхода из тени и самореализации. Все предыдущие годы честного труда наконец-то будет по достоинству вознаграждены финансово. Вы получите такую прибыль, от которой сами будете в шоке. Вам стоит хорошо обдумать, куда инвестировать свои деньги, чтобы приумножить их.

Лошадь

Конечно же "на коне" будут и представители знака Огненной Лошади — это будет по-настоящему ваш год. В 2026 году ваша энергия удваивается благодаря стихии Огня. Это время максимальных ставок и грандиозных выигрышей. Ваша импульсивность и готовность идти на риск в этом году станут вашим главным козырем. Вы будете буквально притягивать деньги своим обаянием и скоростью мышления.

