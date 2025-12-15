Не имеет точной даты и отмечается две недели: когда Китайский Новый год и чем он отличается от нашего

Существует много отличий в традициях и атмосфере

Совсем скоро все мы будем отмечать Новый 2026 год. У нас он имеет фиксированную дату и свои традиции — празднуется в ночь с 31 декабря на 1 января. По китайскому гороскопу это будет год Красной Огненной Лошади. Однако в Китае новый год наступает не 1 января.

"Телеграф" рассказывает о традициях и датах Китайского нового года, и чем он отличается от нашего украинского (европейского).

Когда Китайский Новый год 2026?

Китайский Новый год отмечается по лунно-солнечному календарю, поэтому не имеет фиксированной даты. Обычно его встречают в день в день второго новолуния после зимнего солнцестояния. В 2026 году это произойдет во вторник, 17 февраля, пишет сайт Travel China Guide.

Символом 2026 года (4723 год по китайскому календарю) станет Красная Огненная Лошадь. В Китае празднование Нового года продолжительное — до 15 дней. Официальные выходные обычно длятся 7-9 дней. Завершается празднование Нового года Праздником фонарей (в 2026 году это будет 3 марта).

Традиции и отличия

У китайцев много традиций, связанных с празднованием Нового года. Одна из самых важных — это воссоединение семьи. На торжественный праздничный ужин собираются все родственники, где бы они не были.

Перед празднованием китайцы тщательно убирают свои дома, чтобы вымести старую энергию и неудачи, освобождая место для новых успехов и достижений.

Еще одна традиция предусматривает новогодний декор в красном цвете. Улицы, дома, общественные места украшают красными фонариками, гирляндами, открытками с надписями. Китайцы очень любят разную пиротехнику — хлопушки и фейерверки используются во время празднований в огромных количествах.

На праздничном столе у китайцев точно есть цзяоцзы — это блюдо средне наших пельменей, которое символизирует богатство. Также они готовят рыбу (юй) — это слово созвучно со словом "избыток", таким образом они желают богатства и достатка.

