Секрет в долговечности? Почему до сих пор пользуются советскими миксерами

Одно из их преимуществ — им не нужно электричество

На многих кухнях до сих пор работают вещи, которым десятки лет и которые выдержали испытание временем. Например, механический миксер из СССР, что многим кажется старомодным, до сих пор не теряет популярности.

Почему современные модели не могут его заменить, написал "Телеграф". Причин больше, чем кажется.

Главная из них — надежность и долговечность. Большинство советских миксеров изготовлены из металла и имеют простой механический привод. Такие приборы служат десятилетиями, а поломки у них случаются очень редко. Если и происходит износ шестерен или пружин, отремонтировать миксер можно в домашних условиях.

Механический миксер. Фото: "Prom"

Еще одно преимущество — простота использования. Механические модели не требуют электричества или сложных настроек. В отличие от современных электрических миксеров, которые часто выходят из строя из-за платы или мотора, советские модели практически не имеют слабых мест.

Не менее важно, что советские миксеры доступны и экономичны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему старые советские вафельницы до сих пор не исчезли из кухонь.