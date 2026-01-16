Секрет у довговічності? Чому досі користуються радянськими міксерами

Одна з їх переваг - їм не потрібна електрика

На багатьох кухнях досі працюють речі, яким десятки років, і які витримали випробування часом. Наприклад, механічний міксер із СРСР, що багатьом здається старомодним, досі не втрачає популярності.

Чому сучасні моделі не можуть його замінити, написав "Телеграф". Причин більше, ніж здається.

Головна з них — надійність і довговічність. Більшість радянських міксерів виготовлені з металу та мають простий механічний привід. Такі прилади служать десятиліттями, а поломки у них трапляються дуже рідко. Якщо й стається знос шестерень чи пружини, відремонтувати міксер можна в домашніх умовах.

Механічний міксер. Фото: "Prom"

Ще одна перевага — простота використання. Механічні моделі не потребують електрики або складних налаштувань. На відміну від сучасних електричних міксерів, які часто виходять з ладу через плату чи мотор, радянські моделі практично не мають слабких місць.

Не менш важливо, що радянські міксери доступні і економні.

