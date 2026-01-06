Кухонные чугунные герои: почему старые формы для хлеба не теряют актуальности

Их изготовляли из чугуна, из-за чего они были достаточно тяжелые

Старые формы для выпекания хлеба со времен СССР до сих пор пользуются популярностью. То же можно сказать и о чугунных советских вафельницах.

Что именно делает их такими особенными и почему хозяйки выбирают именно их, объяснил "Телеграф". Можно выделить не только надежность и долговечность, хотя это также играет большую роль.

Старые формы для выпечки хлеба, которые еще использовали во времена СССР, часто делали из чугуна или алюминия. Они очень прочные, служат десятилетиями. Благодаря этому хлеб в таких формах получается более плотным, ароматным и с насыщенным вкусом, который трудно повторить современными формами. Кроме того, старые формы помогают получить хлеб с красивой корочкой, которая держит форму и не крошится при нарезке.

Формы для выпечки. Фото: ОLХ

В отличие от современных быстрых рецептов и легких форм, где тесто пекут с различными улучшителями, быстрыми дрожжами и специальными добавками, хлеб в классических формах печется медленнее. Из-за этого его структура более плотная и однородная, а дырок внутри меньше. Многие люди, которые возвращаются к таким формам, отмечают, что вкус и текстура хлеба напоминают те, что были десятки лет назад, когда хлеб готовили исключительно из натуральных ингредиентов. Такой хлеб кажется "домашним", насыщенным и гораздо более сытным, чем современные варианты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему советский хрусталь до сих пор лучше современного.