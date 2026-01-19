Ждать осталось недолго: когда Киев получит передышку от сильных морозов

Потепления в столице можно ожидать уже со следующей недели

Нынешние сильные морозы продержатся в Киеве еще минимум неделю. А уже 27 января температура резко поднимется до +2 градусов.

Но это будет краткосрочным явлением и уже на следующий день морозы снова усилятся. Об этом свидетельствуют данные метеорологических сервисов.

Согласно данным сайта Метео, потепление начнется в понедельник, 26 января. Температура воздуха поднимется до -6 градусов ночью и -1 днем. А уже 27 января днем термометры покажут +2 градуса в столице. Ночью шкала снова резко упадет до -13 градусов.

Данные сайта Sinoptik.ua подтверждают потепление в Киеве в конце третьей декады месяца. Однако температуру +1 днем термометры покажут в среду, 28 января. Ночью температура воздуха опустится до -4 градусов.

В то же время синоптики сайта Meteofor вообще не прогнозируют плюсовую температуру в течение ближайшего месяца. В период 26-28 января ожидаются осадки в виде снега. Температура ночью будет достигать -8 градусов, а днем -4 градусов.

В чем причина затяжных морозов

Как сообщал "Телеграф", по словам начальника Черкасского областного гидрометцентра Виталия Постриганя, причиной продолжительных морозов в Украине является мощный антициклон над Евразией. Это погодное явление, называемое Центральноазиатским или Сибирским антициклоном, растянулось от Дальнего Востока до Афин на расстояние около 7 тысяч километров. Он блокирует теплый воздух из Атлантики и одновременно открывает путь для полярного холода в Украину.

По предварительным оценкам Виталия Постриганя, Украина будет оставаться под влиянием сухого континентального воздуха с сильными морозами до 25 января. Потепление возможно только тогда, когда антициклон ослабит свои позиции.

