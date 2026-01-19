Чекати залишилось недовго: коли Київ отримає перепочинок від сильних морозів
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
На потепління в столиці можна очікувати вже з наступного тижня
Нинішні сильні морози протримаються в Києві ще мінімум тиждень. А вже 27 січня температура різко підійметься до +2 градусів.
Але це буде короткостроковим явищем і вже на наступний день морози знову посиляться. Про це свідчать дані метеорологічних сервісів.
Згідно з даними сайту Метео, потепління почнеться в понеділок, 26 січня. Температура повітря підійметься до -6 градусів вночі та -1 вдень. А вже 27 січня вдень термометри покажуть +2 градуси в столиці. Вночі шкала знову різко впаде до -13 градусів.
Дані сайту Sinoptik.ua підтверджують потепління в Києві в кінці третьої декади місяця. Проте температуру + 1 вдень термометри покажуть в середу, 28 січня. Вночі температура повітря опуститься до -4 градусів.
Водночас синоптики сайта Meteofor взагалі не прогнозують плюсової температури протягом найближчого місяця. В період 26-28 січня очікуються опади у вигляді снігу. Температура вночі сягатиме -8 градусів, а вдень -4 градусів.
В чому причина затяжних морозів
Як повідомляв "Телеграф", за словами начальника Черкаського обласного гідрометцентру Віталія Постриганя, причиною тривалих морозів в Україні є потужний антициклон над Євразією. Це погодне явище, називають Центральноазійським або Сибірським антициклоном, ротягнулось від Далекого Сходу до Афін на відстань близько 7 тисяч кілометрів. Він блокує тепле повітря з Атлантики і водночас відкриває шлях для полярного холоду в Україну.
За попередніми оцінками Віталія Постриганя, Україна залишатиметься під впливом сухого континентального повітря з сильними морозами до 25 січня. Потепління можливе лише тоді, коли антициклон послабить свої позиції.
Раніше "Телеграф" розповідав, коли у Дніпрі настане різке потепління до +8 градусів.