Чекати залишилось недовго: коли Київ отримає перепочинок від сильних морозів

На потепління в столиці можна очікувати вже з наступного тижня

Нинішні сильні морози протримаються в Києві ще мінімум тиждень. А вже 27 січня температура різко підійметься до +2 градусів.

Але це буде короткостроковим явищем і вже на наступний день морози знову посиляться. Про це свідчать дані метеорологічних сервісів.

Згідно з даними сайту Метео, потепління почнеться в понеділок, 26 січня. Температура повітря підійметься до -6 градусів вночі та -1 вдень. А вже 27 січня вдень термометри покажуть +2 градуси в столиці. Вночі шкала знову різко впаде до -13 градусів.

Прогноз погоди в Києві

Дані сайту Sinoptik.ua підтверджують потепління в Києві в кінці третьої декади місяця. Проте температуру + 1 вдень термометри покажуть в середу, 28 січня. Вночі температура повітря опуститься до -4 градусів.

Прогноз погоди в Києві

Водночас синоптики сайта Meteofor взагалі не прогнозують плюсової температури протягом найближчого місяця. В період 26-28 січня очікуються опади у вигляді снігу. Температура вночі сягатиме -8 градусів, а вдень -4 градусів.

Прогноз погоди в Києві

В чому причина затяжних морозів

Як повідомляв "Телеграф", за словами начальника Черкаського обласного гідрометцентру Віталія Постриганя, причиною тривалих морозів в Україні є потужний антициклон над Євразією. Це погодне явище, називають Центральноазійським або Сибірським антициклоном, ротягнулось від Далекого Сходу до Афін на відстань близько 7 тисяч кілометрів. Він блокує тепле повітря з Атлантики і водночас відкриває шлях для полярного холоду в Україну.

Протяжність Сибірського антициклону близько 7 тисяч кілометрів

За попередніми оцінками Віталія Постриганя, Україна залишатиметься під впливом сухого континентального повітря з сильними морозами до 25 січня. Потепління можливе лише тоді, коли антициклон послабить свої позиції.

Віталій Постригань

