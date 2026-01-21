Февраль 2026 года станет фатальным для них: кому из знаков восточного гороскопа готовиться к крутым поворотам

Для этих знаков последний месяц зимы станет трамплином в новую жизнь

В 2026 году астрология по китайскому календарю входит в год Огненной Лошади. Энергетика этого знака очень амбициозная, быстрая и активная. Для некоторых знаков Зодиака заметные изменения начнутся в феврале — как в профессиональной сфере, так и в личной жизни.

За дни издания parade, некоторые знаки по восточному гороскопу ждут сдвиги в разных сферах жизни. Их жизнь изменится внезапно, но к лучшему.

Тигр – изменения в работе

Тигров ждут новые возможности именно на старте этого года. Эта энергия Огненной Лошади усиливает природные качества Тигра — смелость, лидерские навыки, стремление к переменам. В феврале люди представители этого знака могут почувствовать, что карьерные перспективы или важные решения приходят быстрее обычного, и именно в это время важно четко определить приоритеты.

Тигр по восточному гороскопу. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

В этот период вера в свои силы усиливается. Тигры могут не только продвигать проекты, но и почувствовать настроения для серьезных жизненных шагов, особенно, если они связаны с творчеством или предпринимательством.

Овца/Коза – изменения в личной жизни

Для Овцы (котору иногда называют Козой) февраль будет означать ускорение социальных возможностей и контактов. Естественная чувствительность и творчество этого знака могут получить "толчок" именно осенью-зимой, но именно февраль 2026 может стать стартовым импульсом к новым партнерствам и проектам.

Овца за восточным гороскопом. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Энергия Огненного Коня делает Овцу более заметной в коллективе и открывает пути к сотрудничеству, которые до этого казались недостижимыми. Это период, когда эмоциональная щедрость и поддержка могут стать мощным ресурсом для личного развития.

Собака — изменения в социальной сфере

Собаки, по прогнозам астрологов, могут наиболее заметно переживать социальные сдвиги в феврале 2026 года. Это знак, чья естественная склонность к сотрудничеству и поддержке других прекрасно резонирует с энергией Огненного Лошади — это значит, что встречи, связи и возможные изменения в кругу общения могут возникнуть уже в конце февраля и начале весны.

Тигр, Собака и Овца за восточным гороскопом. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

В западных источниках отмечается, что это может быть период повышенного внимания к командной работе, укрепление партнерских отношений или шансов роста в профессиональной сфере.

