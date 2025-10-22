Какая пенсия у 2 группы инвалидности в Украине: размер, стаж и выплаты

На пенсию по инвалидности для 2 группы в Украине могут рассчитывать все граждане, у которых есть соответствующий статус. Сумма выплат определяется на основе нескольких факторов, таких как трудовой стаж, заработок и другие условия.

какой сейчас является пенсия по инвалидности для 2 группы.

Кто имеет право на пенсию по инвалидности 2 группы

По данным ПФУ, пенсия по инвалидности может быть назначена только тем людям, которым установлен соответствующий статус. Причина, группа, время наступления инвалидности, срок, в который она устанавливается, определяются органом медико-социальной экспертизы.

Справка: вторую группу дают, если у человека диагностированы серьезные нарушения в организме, он не может сам себя обслуживать или делает это с трудом, однако сохраняет частичную самостоятельность.

Пенсию по инвалидности назначают при наличии стажа от 1 до 15 лет, кроме случаев, когда инвалидность наступила вследствие травм, полученных во время срочной военной службы.

Существуют исключения из общего порядка назначения пенсии по инвалидности. Если человек приобрел инвалидность вследствие участия в боевых действиях, аварии на ЧАЭС или при других обстоятельствах, определенных законом, размер выплат рассчитывается по специальным правилам.

Размер пенсии по инвалидности 2 группы

Размер пенсии для лиц с инвалидностью II группы зависит от того, являются ли они трудоустроенными, а также исчисляется с учетом пенсии по возрасту. Такие лица должны получать не менее 90% от возрастной пенсии, но не менее:

2 520 гривен – для неработающих;

2 093 гривны – для тех, кто работает.

Пример расчета: для того чтобы рассчитать собственную цифру, важно знать, какая была бы у человека пенсия по возрасту, от нее отнять 10%. Имея на руках такие данные, можно понять, какой будет пенсия по 2 группе инвалидности в Украине. К примеру, если человек выяснил, что по возрасту он бы получал 5 000 гривен пенсии, то по инвалидности ему начислят 4 500 гривен.

Минимальная пенсия по инвалидности 2025: если у человека нет страхового стажа, то он может рассчитывать на социальную пенсию.

Социальная пенсия по инвалидности назначается лицам с І, ІІ группой, в том числе и детям с инвалидностью, а также лицам с инвалидностью III группы, которые не имеют трудового стажа. Размер такой социальной помощи определяется как разница между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность (2361 грн), и среднемесячным совокупным доходом семьи за последние шесть месяцев. Однако эта выплата не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть 3028 грн.

Военная пенсия по инвалидности 2 группы

Кроме гражданских лиц, на выплаты могут рассчитывать и военнослужащие. Материальная помощь от государства для защитника "с группой" будет назначена, если человек приобрел инвалидность, пока служил или через три месяца после окончания службы.

Размер пенсии по инвалидности зависит от причины инвалидности.

Лицам с инвалидностью в результате войны пенсия назначается в размерах:

80% от денежного обеспечения для инвалидов 2 группы, если они воевали;

для инвалидов 2 группы, если они воевали; В случае, когда военнослужащий получил инвалидность во время войны, но не из-за своего участия в боевых действиях, сумма выплат окажется немного меньше — 60% от денежного обеспечения.

Минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью в результате войны не может быть ниже:

ІІ группа инвалидности – 13 822 грн.

Пенсии по инвалидности пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы назначается в размере возмещения фактических убытков, исходя из:

зарплаты, полученной человеком в зоне отчуждения в 1986-1990 годах;

или из пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.

Размер пенсии по инвалидности, наступившей от увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не может быть ниже:

II группа – 7 884,57 грн;

Как оформить пенсию по инвалидности 2 группы

Чтобы оформить пенсию по инвалидности, нужно обратиться в территориальные органы Пенсионного фонда. Подать заявление на получение этой услуги можно лично или через законного представителя, отправив документы по почте, онлайн на портале Пенсионного фонда или через портал Дія.

Для ее оформления необходимо подать следующие документы:

заявление на назначение пенсии;

документ о месте проживания или регистрации (паспорт или выписка из реестра территориальной общины);

документы о страховом стаже (трудовая книжка или другие документы с места работы);

копия свидетельства о болезни или справка военно-врачебной комиссии (для военнослужащих срочной службы);

паспорт или другие документы, подтверждающие личность (постоянный вид на жительство, удостоверение беженца, документ, удостоверяющий личность без гражданства);

справку о зарплате за период страхового стажа до 1 июля 2000 года (можно получить по месту работы);

справку о начисленных суммах денежного обеспечения и уплаченных страховых взносах (в случае, если за период с 1 июля 2000 года по 31 декабря 2016 года в реестре застрахованных лиц отсутствуют сведения, необходимые для назначения пенсии военнослужащим, полицейским, лицам рядового и начальствующего состава);

при наличии — документы, удостоверяющие особый статус (например, удостоверение участника боевых действий, участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС);

представитель дополнительно подает документ, подтверждающий его полномочия.

Дополнительные нюансы

Некоторые люди с инвалидностью 2 группы могут рассчитывать на социальную помощь, например, доплату за уход.

В 2025 году одиноким лицам с инвалидностью с детства II группы, которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) нуждаются в постоянном постороннем уходе с надбавкой на уход — 3 659,55 грн;

Будет ли повышение пенсии по инвалидности 2 группы в 2026 году?

Кабинет министров уже утвердил бюджетную декларацию на 2026-2028 годы. Этот документ определяет ключевые параметры бюджетной политики и служит базой формирования государственного бюджета.

В проекте Закона о Госбюджете на 2026 год предусмотрено повышение прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, а это значит, по словам управляющего адвоката в Адвокатском бюро Ивана Хомича, что минимальная пенсия по инвалидности также может увеличиться (назначается лицам с инвалидностью І, ІІ групп, в том числе и детям с инвалидностью, а также лицам с инвалидностью III группы, которые не имеют трудового стажа).

Вывод

Пенсия по инвалидности 2 группы обеспечивается даже при отсутствии стажа. Однако при его наличии сумма существенно выше.

Рекомендация: обращаться в ПФУ или юристов для точного расчета и оформления выплат.

