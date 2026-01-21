Лютий 2026 стане фатальним для них: кому зі знаків східного гороскопу готуватися до крутих поворотів

Для цих знаків останній місяць зими стане трампліном у нове життя

У 2026 році астрологія за китайським календарем входить у рік Вогняного Коня. Енергетика цього знаку дуже амбітна, швидка та активна. Для деяких знаків Зодіаку помітні зміни розпочнуться вже у лютому — як у професійній сфері, так і в особистому житті.

За даними видання parade, на деякі знаки за східним гороскопом чекають зрушення у різних сферах життя. Їхнє життя зміниться раптово, але на краще.

Тигр — зміни у роботі

Тигрів чекають нові можливості саме на старті цього року. Ця енергія Вогняного Коня посилює природні якості Тигра — сміливість, лідерські навички, прагнення до змін. Уже у лютому люди представники цього знаку можуть відчути, що кар’єрні перспективи чи важливі рішення приходять швидше, ніж зазвичай, і саме в цей час важливо чітко визначити пріоритети.

Тигр за східним гороскопом. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

У цей період віра у власні сили підсилюється. Тигри можуть не лише просувати проєкти, але й відчути настрої для серйозних життєвих кроків, особливо якщо вони пов’язані з творчістю чи підприємництвом.

Вівця/Коза — зміни в особистому житті

Для Вівці (інколи званої Козою) лютий означатиме прискорення соціальних можливостей і контактів. Природна чутливість і творчість цього знаку можуть отримати "поштовх" саме восени-зимою, але саме лютий 2026 року може стати стартовим імпульсом до нових партнерств та проєктів.

Вівця за східним гороскопом. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Енергія Вогняного Коня робить Вівцю більш помітною в колективі та відкриває шляхи до співпраці, що до цього здавалися недосяжними. Це період, коли емоційна щедрість і підтримка можуть стати сильним ресурсом для особистого розвитку.

Собака — зміни у соціальній сфері

Собаки, за прогнозами астрологів, можуть найбільш помітно переживати соціальні зрушення у лютому 2026 року. Це знак, чия природна схильність до співпраці та підтримки інших чудово резонує з енергією Вогняного Коня — це означає, що зустрічі, зв’язки та можливі зміни у колі спілкування можуть виникнути вже наприкінці лютого та початку весни.

Тигр, Собака і Вівця за східним гороскопом. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

У західних джерелах відзначається, що це може бути період підвищеної уваги до командної роботи, зміцнення партнерських відносин або ж шансів зростання у професійній сфері.

Раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку розбагатіють у 2026 році. Фінансове покращення чекає на них вже незабаром.