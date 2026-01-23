Гороскоп на 24 января: Львов ждет идеальное свидание, Близнецов — прибыльная идея

Острые слова и поспешные выводы могут завтра привести к спорам

В 2026 году многим знакам Зодиака будет сопутствовать успех в делах. "Телеграф" составил гороскоп на завтра, 24 января, чтобы вы заранее знали, что ждет вас в субботу.

♈️Овен (21 марта — 20 апреля)

День личного триумфа и высокой активности. Энергия Овна заставляет вас быть в центре внимания. Суббота идеально подходит для того, чтобы заявить о себе, начать новый фитнес-цикл или возглавить компанию друзей в небольшом приключении.

♉️Телец (21 апреля — 21 мая)

Пока вокруг кипят страсти, вам лучше заняться внутренней инвентаризацией. Это хороший день для завершения старых дел, которые тянутся еще с прошлого года. В финансовых вопросах завтра возможна легкая неразбериха, поэтому перепроверяйте чеки и счета.

♊️Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вас ждет день яркого общения и неожиданных новостей. Социальная активность принесет плоды: возможно, старый знакомый предложит идею, которая вскоре принесет прибыль. В субботу ваш интеллект работает на пике, поэтому интеллектуальные игры или планирование путешествий пройдут на ура.

♋️Рак (22 июня — 22 июля)

Фокус внимания смещается на профессиональные амбиции или долгосрочные цели. Даже в субботу вы можете поймать себя на мыслях о работе. Если есть возможность, займитесь благоустройством дома — физический труд поможет снять эмоциональное напряжение.

♌️Лев (23 июля — 21 августа)

Для Львов 24 января — день расширения горизонтов. Это может быть как реальное путешествие, так и начало обучения чему-то принципиально новому. Ваша харизма будет притягивать завтра людей, поэтому суббота идеальна для свиданий или публичных выступлений.

♍️Дева (22 августа — 23 сентября)

Возможно, придется заниматься делами, связанными с налогами, страховками или общим бюджетом. В личной жизни наступает время глубокой трансформации: не бойтесь обсуждать то, что вас давно беспокоит. Интуиция будет вашим главным союзником в решении сложных задач.

♎️Весы (24 сентября — 23 октября)

Вторая половинка может потребовать больше внимания, чем обычно. Старайтесь найти баланс между своими интересами и потребностями окружающих. Если назревал конфликт, суббота — лучший момент, чтобы выпустить пар и прийти к компромиссу через честный диалог.

♏️Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Вас ждет день, посвященный заботе о себе и рутинным делам. Это отличное время, чтобы внедрить новую полезную привычку. На работе или в быту возможен завал мелких задач, но ваша энергия позволит расправиться с ними в рекордно короткие сроки.

♐️Стрелец (23 ноября — 22 декабря)

Это ваш день для творчества, любви и удовольствий. Если у вас есть хобби, посвятите ему максимум времени. В отношениях с детьми или романтическим партнером наступит полная идиллия, если вы позволите себе быть немного безрассудным.

♑️Козерог (23 декабря — 20 января)

Ваше внимание будет приковано к дому и семье. Возможно, потребуется ваша помощь родителям или решение бытовых проблем, которые вы долго откладывали. Энергетика дня склоняет к созданию уюта и укреплению "фундамента" вашей жизни. Удачное время для семейного ужина или обсуждения планов по ремонту и переезду.

♒️Водолей (21 января — 19 февраля)

День обещает быть очень динамичным: много звонков, встреч и перемещений. Информация, полученная завтра, может оказаться ключом к решению проблемы, над которой вы ломали голову последние недели. Хорошее время для покупки гаджетов или обучения.

♓️Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Вы можете почувствовать прилив сил для того, чтобы увеличить свой доход или совершить крупную покупку. Вечер принесет спокойствие и уверенность в будущем, если вы проведете его за планированием бюджета.