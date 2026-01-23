"Такие себе Ванги": Орбан стал героем мемов после последнего заявления об Украине
Венграм напомнили, что на протяжении истории они часто ошибались
В пятницу, 23 января, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не позволит Украине стать членом Европейского Союза в течение ближайших ста лет.
Друг Путина получил на свое заявление четкий ответ от Министерства иностранных дел Украины, а также стал героем мемов.
"Я не верю, что в ближайшие сто лет в венгерском парламенте будет принято решение о вступлении Украины в ЕС. Украинцы считают, что единственный способ устранить это препятствие, препятствие под названием Венгрия, — это установить в Венгрии проукраинское правительство. И они над этим работают", – заявил Орбан.
Соответствующее видео опубликовал в соцсети Х государственный секретарь Венгрии по международным коммуникациям Золтан Ковач.
В свою очередь, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сделал репост заявления Орбана и добавил комментарий:
"Этот план обречен на провал, господин премьер-министр. Ваш хозяин в Москве не продержится и ста лет, даже если вы будете готовы пожертвовать ему все свои органы. А в день вступления Украины в ЕС мы опубликуем этот заголовок в украинском парламенте, чтобы помнить о вашей лжи следующие 100 лет".
Своими высказываниями глава правительства Венгрии вдохновил украинцев на создание метких и смешных мемов. Один из авторов напомнил, что Будапешт на протяжении истории традиционно ошибался в прогнозах.
Так, во время Первой мировой войны венгры считали что в ближайшее столетие империя Габсбургов сохранит свое влияние в мире, в во время Второй мировой – что не менее сотни лет миром будет управлять Третий Рейх. "Такие себе Ванги", – резюмировал интернет-пользователь.
Создатель другого мема изобразил руку, занесенную над головой Орбана для подзатыльника.
Также в соцсетях появилась карикатура, на которой венгерский премьер сидит на коленях российского диктатора. На голове первого надет бумажный колпак.
Кроме того, пророссийского политика при помощи нейросетей превратили в жабу, а в верхнем углу изображения поместили плашку National Geographic – телеканала, рассказывающего о природе и животном мире.
Ранее мы сообщали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже согласился войти в созданный президентом США Дональдом Трампом Совет мира. Большая часть мировых лидеров не спешат отвечать на приглашение.