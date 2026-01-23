"Такі собі Ванги": Орбан став героєм мемів після останньої заяви про Україну

Угорцям нагадали, що впродовж історії вони часто помилялися

У п’ятницю, 23 січня, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не дозволить Україні стати членом Європейського Союзу упродовж найближчих ста років.

Друг Путіна отримав на свою заяву чітку відповідь від Міністерства закордонних справ України, а також став героєм мемів.

"Я не вірю, що у найближчі сто років в угорському парламенті буде ухвалено рішення про вступ України до ЄС. Українці вважають, що єдиний спосіб усунути цю перешкоду, перешкоду під назвою Угорщина, — це встановити в Угорщині проукраїнський уряд. І вони над цим працюють", — заявив Орбан.

Відповідне відео опублікував у соцмережі Х державний секретар Угорщини з міжнародних комунікацій Золтан Ковач.

Своєю чергою, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зробив репост заяви Орбана і додав коментар:

"Цей план приречений на провал, пане прем’єр-міністре. Ваш господар у Москві не протримається і ста років, навіть якщо ви будете готові пожертвувати йому всі свої органи. А в день вступу України до ЄС ми опублікуємо цей заголовок в українському парламенті, щоб пам’ятати про вашу брехню наступні 100 років".

Своїми висловлюваннями глава уряду Угорщини надихнув українців на створення влучних та смішних мемів. Один із авторів нагадав, що Будапешт упродовж історії традиційно помилявся у прогнозах.

Так, під час Першої світової війни угорці вважали, що у найближче століття імперія Габсбургів збереже свій вплив у світі, під час Другої світової – що не менше сотні років світом керуватиме Третій Рейх. "Такі собі Ванги", – резюмував інтернет-користувач.

Мем про керівництво Угорщини

Творець іншого мема зобразив руку, занесену над головою Орбана для запотиличника.

Мем про Віктора Орбана

Також у соцмережах з’явилася карикатура, на якій угорський прем’єр сидить на колінах російського диктатора. На голові першого одягнений паперовий ковпак.

Карикатура на Путіна та Орбана

Крім того, проросійського політика за допомогою нейромереж перетворили на жабу, а у верхньому кутку зображення помістили плашку National Geographic – телеканалу, який розповідає про природу та тваринний світ.

Мем про Віктора Орбана

Раніше ми повідомляли, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже погодився увійти до створеної президентом США Дональдом Трампом Ради миру. Водночас більшість світових лідерів не поспішають відповідати на запрошення.