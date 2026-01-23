Главные везунчики 2026 года. Этих трех знаков китайского гороскопа ждет "белая" полоса

Этих знаков Зодиака ждет мощный прилив энергии

Главными фаворитами 2026 года, который пройдет под покровительством Красной Огненной Лошади, будут три знака китайского гороскопа. Их ждет "белая" полоса, благодаря которой они сделают большой рывок в карьере и личной жизни.

Эти знаки смогут воплотить свои цели и достичь высокого результата. Астрологи в материале Times of India назвали этих везунчиков.

Главные везунчики 2026 года по китайскому гороскопу

Крыса

В 2026 году Крысе важно стать главным стратегом. Это будет время суеты и рискованных решений, поэтому нужен трезвый расчет. Пока остальные действуют на эмоциях и тратят впустую, вам нужно вычислять реальную выгоду и строить четкие планы.

Крыс ждет невероятный успех, но важно уметь вовремя притормозить и оценить риски. Не ввязывайтесь в чужие авантюры и не поддавайтесь общему азарту. Вместо спонтанных покупок вкладывайтесь в фундамент: карьеру, долгосрочные проекты и накопления.

Дракон

Для Дракона 2026 год станет периодом силы. Этот знак окажется в центре внимания: его идеи будут слышать, а инициативы — поддерживать. Усиливается харизма, появляется влияние на людей и возможность стать лидером или вдохновителем в важном деле. Дракон в этом году легко притягивает нужные знакомства, ресурсы и поддержку со стороны.

Действовать стоит открыто и смело. "Белая полоса" поможет этому знаку продвигать проекты и мыслить шире, не зацикливаясь на мелочах. Успех будет приходить быстрее, если опираться на команду и партнеров, а не пытаться справиться со всем в одиночку.

Самые везучие знаки китайского гороскопа в 2026 году, Фото: ИИ

Змея

В 2026 году Змея также окажется одним из главных фаворитов года, даже если со стороны это будет не сразу заметно. Пока другие будут действовать импульсивно и на эмоциях, этот знак получит преимущество за счет холодного расчета и умения видеть ситуацию глубже.

Этот год усиливает аналитическое мышление Змеи и ее способность просчитывать события на несколько шагов вперед. Это время тихих побед, стратегических ходов и правильных союзов.

