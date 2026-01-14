Огонь, Земля, Воздух и Вода. Что может рассказать о характере стихия вашего знака Зодиака
Эти четыре стихии лежат в основе Вселенной
Каждый знак зодиака связан с одной из четырех стихий — Огнем, Землей, Воздухом или Водой. Именно эта связь во многом формирует характер человека, определяя его темперамент, а также сильные и слабые стороны.
В материале Almanac астрологи рассказали, чем примечательна та или иная стихия. Она может многое рассказать о вашем характере.
Что может рассказать стихия вашего знака Зодиака
Огонь (Овен, Лев и Стрелец)
Когда вы думаете об огне, что приходит на ум? Скорее всего, жар, страсть и могущественность. Это сразу дает понять, что такие знаки Зодиака страстные, яркие и сильные. Их нередко называют обладателями "огненного" характера.
Овнов, Львов и Стрельцов отличает смелость, решительность и позитивный настрой. Иногда они бывают импульсивными и сначала действуют, а уже потом думают. Но именно это делает их такими привлекательными.
Земля (Телец, Дева и Козерог)
Лучшее слово для описания "земных" знаков Зодиака — это практичность. Такие люди прочно стоят на ногах, как сама земля под нами. Тельцы, Девы и Козероги весьма надежны, реалистичны и трудолюбивы. Именно на них можно положиться в трудные периоды.
Материальная стабильность для них важна, поэтому они стараются выстроить прочный фундамент в жизни. Иногда они бывают чрезмерно осторожны и избегают риска.
Воздух (Близнецы, Весы и Водолей)
Как и сама стихия, "воздушные" знаки Зодиака живут в движении и переменах. Им нравится приходить и уходить, словно легкий ветер. Им важно постоянно получать "пищу для ума" — если становится скучно, они легко находят себе более интересное занятие. Но это не значит, что они бесчувственны.
Близнецы, Весы и Водолей способны на тонкие и искренние чувства. Однако разум у них чаще ведет за собой сердце. "Воздушные" знаки редко сидят на месте, им нужны новые события и эмоции.
Вода (Рак, Скорпион, Рыбы)
Помните выражение "В тихом омуте черти водятся"? Это очень точное описание "водных" знаков Зодиака. В своих поступках они прежде всего руководствуются чувствами. Рак, Скорпион и Рыбы весьма чувствительные, заботливые, сострадательные и интуитивные. Иногда их легко ранить, особенно когда они чувствуют, что их забота или сочувствие остаются без ответа. В такие моменты эмоции могут полностью захлестнуть их.
