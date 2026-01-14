Огонь, Земля, Воздух и Вода. Что может рассказать о характере стихия вашего знака Зодиака

Эти четыре стихии лежат в основе Вселенной

Каждый знак зодиака связан с одной из четырех стихий — Огнем, Землей, Воздухом или Водой. Именно эта связь во многом формирует характер человека, определяя его темперамент, а также сильные и слабые стороны.

В материале Almanac астрологи рассказали, чем примечательна та или иная стихия. Она может многое рассказать о вашем характере.

Что может рассказать стихия вашего знака Зодиака

Огонь (Овен, Лев и Стрелец)

Когда вы думаете об огне, что приходит на ум? Скорее всего, жар, страсть и могущественность. Это сразу дает понять, что такие знаки Зодиака страстные, яркие и сильные. Их нередко называют обладателями "огненного" характера.

Овнов, Львов и Стрельцов отличает смелость, решительность и позитивный настрой. Иногда они бывают импульсивными и сначала действуют, а уже потом думают. Но именно это делает их такими привлекательными.

Земля (Телец, Дева и Козерог)

Лучшее слово для описания "земных" знаков Зодиака — это практичность. Такие люди прочно стоят на ногах, как сама земля под нами. Тельцы, Девы и Козероги весьма надежны, реалистичны и трудолюбивы. Именно на них можно положиться в трудные периоды.

Материальная стабильность для них важна, поэтому они стараются выстроить прочный фундамент в жизни. Иногда они бывают чрезмерно осторожны и избегают риска.

Стихии знаков Зодиака, Фото: ИИ ("Телеграф")

Воздух (Близнецы, Весы и Водолей)

Как и сама стихия, "воздушные" знаки Зодиака живут в движении и переменах. Им нравится приходить и уходить, словно легкий ветер. Им важно постоянно получать "пищу для ума" — если становится скучно, они легко находят себе более интересное занятие. Но это не значит, что они бесчувственны.

Близнецы, Весы и Водолей способны на тонкие и искренние чувства. Однако разум у них чаще ведет за собой сердце. "Воздушные" знаки редко сидят на месте, им нужны новые события и эмоции.

Вода (Рак, Скорпион, Рыбы)

Помните выражение "В тихом омуте черти водятся"? Это очень точное описание "водных" знаков Зодиака. В своих поступках они прежде всего руководствуются чувствами. Рак, Скорпион и Рыбы весьма чувствительные, заботливые, сострадательные и интуитивные. Иногда их легко ранить, особенно когда они чувствуют, что их забота или сочувствие остаются без ответа. В такие моменты эмоции могут полностью захлестнуть их.

