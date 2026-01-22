Прощай, старая жизнь! Каких трех знаков китайского гороскопа ждут перемены в феврале 2026

Для некоторых знаков китайского гороскопа в феврале жизнь изменится

По китайскому календарю год Красной Огненной Лошади наступит только 17 февраля. Астрологи уже поделились прогнозами, для кого последний месяц зимы станет временем перемен и прощания со старой жизнью.

"Телеграф" рассказывает о знаках восточного гороскопа, для которых февраль 2026 года станет временем для начала новой жизни.

Как оказалось, в списке счастливчиков три знака китайского гороскопа — Крыса, Тигр, Лошадь. Об этом пишет AstroSage.

Крыса

В китайском гороскопе Крыса и Лошадь — прямые антагонисты. Наступление февраля создаст ситуацию "столкновения". Это может стать стимулом для резких и кардинальных перемен. Крысам нужно быть готовыми к внезапной смене работы или вообще рода деятельности. Также не исключены переезд или длительные командировки. Вам нужно не пытаться плыть против течения, а адаптироваться к стремительной смене ситуации, так вы получите больше козырей. Постарайтесь перейти от жесткого контроля к гибкости и приспособлению.

Китайский гороскоп. Фото: сгенерировано ИИ, "Телеграф"

Тигр

Тигр и Лошадь — лучшие союзники. А это значит, что для представителей этого знака год будет успешным, а рывок и триумф произойдут уже в феврале. Огненная энергия Лошади станет для Тигров "топливом" на пути к переменам и лучшей жизни. Если в прошлом году у вас был застой, то, начиная с февраля, 2026 года события полетят со скоростью света. Вас ждут выгодные предложения, внезапное обогащение и улучшение качества жизни. Все перемены, начатые в этом месяце, будут иметь долгосрочный успех.

Лошадь

Это будет на сто процентов ваш год. Это время внутренней трансформации и перезагрузки, которая начнется уже с февраля. Вы ощутите невероятный прилив сил, энергии и мотивации для того, чтобы самостоятельно менять свою жизнь в лучшую сторону. Будьте готовы к переменам на личном фронте или внезапной смене имиджа и жизненных приоритетов. Однако будьте осторожны с импульсивными решениями.

