Не пугается даже машин: опасный хищник был замечен посреди дороги в одной из областей (видео)

По поведению животного понятно, что оно не слишком боится людей

В субботу, 24 января, в Ровенской области заметили редкого "гостя". Прямо по дороге навстречу автомобилю гордо шел волк.

Видео с диким животным опубликовано в одной из соцсетей. Где именно состоялась неожиданная встреча, автор видео не указал.

На кадрах, снятых изнутри автомобиля, запечатлен необычный "пешеход". Волк спокойно бежал себе по пустой трассе навстречу автомобилю, которого ничуть не испугался.

"Ого! Волк гуляет по дороге на Ровенщине", — говорится в подписи к видео.

Хищник с показной невозмутимостью прошел мимо припаркованного на обочине транспортного средства. Это дало автору видео возможность запечатлеть это замечательное животное вблизи.

Волк в Ровенской области

Когда волки вернулись в Ровенскую область

По сообщениям местных СМИ, в Ровенской области возвращение волков заметили в феврале 2024 года. Тогда вблизи Старого Села и на территории национального парка "Дерманско-Острожский" было зафиксировано шесть взрослых хищников.

До этогоу времени в последний раз в национальном парке видели волка в 2019 году. Специалисты считают, что хищники вернулись на Ровенщину, потому что в лесах стало безопаснее вследствие введенного из-за войны запрета на охоту. Также в лесу достаточно парнокопытных, на которых охотятся волки.

Серый волк

Ранее "Телеграф" рассказывал, как преподавательница столичного вуза бросила все и доит коз.