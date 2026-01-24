Не лякається навіть машин: небезпечного хижака помітили серед дороги в одній з областей (відео)

З поведінки тварини зрозуміло, що вона не надто боїться людей

В суботу, 24 січня, на Рівненщині помітили рідкісного "гостя". Прямо по дорозі назустріч автомобілю горделиво йшов вовк.

Відео з дикою твариною опублікуване в одній із соцмереж. Де саме відбулась неочікувана зустріч, автор відео не вказав.

На кадрах, знятих з середини автомобіля, зафільмований незвичний "пішохід". Вовк спокійно біг собі порожньою трасою назустріч автомобілю, якого анітрохи не злякався.

"Ого! Вовк гуляє по дорозі на Рівненщині", — йдеться в підписі до відео.

Хижак з показною незворушністю пройшов повз припаркований на узбіччі транспортний засіб. Це дало автору відео змогу зафільмувати цю чудову тварину зблизька.

Вовк на Рівненщині

Коли вовки повернулись на Рівненщину

За повідомленнями місцевих ЗМІ, на Рівненщині повернення вовків помітили у лютому 2024 року. Тоді поблизу Старого Села та на території національного парку "Дермансько-Острозький" було зафіксовано шість дорослих хижаків.

До цього часу, в останнє у національному парку бачили вовка у 2019 році. Спеціалісти вважають, що хижаки повернулися на Рівненщину, бо в лісах стало безпечніше через введену через війну заборону на полювання. Також у лісі є достатньо парнокопитних, на яких полюють вовки.

Сірий вовк

