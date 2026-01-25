Маст хев во время отключений света: почему керосинкам до сих пор нет замены

Это старое изобретение выручает и сегодня

Большинство бытовой техники требует электричества, однако есть устройства, которые работают автономно. Они особенно полезны при отключениях света. Пример такого прибора — керосинка на керосине.

Керосинки, которые широко применялись в быту в советский период, и сегодня остаются в употреблении части населения. Основными причинами являются их автономность, доступность топлива и простая конструкция, как пояснил "Телеграф".

Как советская керосинка помогает сегодня

Преимущества керосинки:

Независимость от электричества и газа. Плитка работает где угодно — в селе, на даче, в укрытии или при отключениях света и газа;

Доступное и долговечное топливо. Гас не требует специальных баллонов, не боится мороза и может храниться годами без потери качества;

Простая конструкция. Без электроники, клапанов и батарей — редко ломается, а при необходимости легко ремонтируется;

Устойчивость к холоду и влаге. В отличие от газовых плиток эффективность не падает при низких температурах и давлении.

