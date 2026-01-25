Рус

Маст хев під час відключень світла: чому керосинкам досі немає заміни

Марина Бондаренко
Кухня СРСР. Фото Колаж "Телеграфу"

Цей старий винахід виручає і сьогодні

Більшість побутової техніки потребує електрики, проте є пристрої, які працюють автономно. Вони особливо корисні під час відключень світла. Приклад такого приладу — керосинка на гасі.

Керосинки, які широко застосовувалися у побуті в радянський період, і сьогодні залишаються в користуванні частини населення. Основними причинами є їхня автономність, доступність палива та проста конструкція, як пояснив "Телеграф".

Як радянська керосинка допомагає сьогодні

Переваги керосинки:

  • Незалежність від електрики та газу. Плитка працює будь-де — у селі, на дачі, у укритті або під час відключень світла та газу;
  • Доступне та довговічне паливо. Керосин не потребує спеціальних балонів, не боїться морозу та може зберігатися роками без втрати якості;
  • Проста конструкція. Без електроніки, клапанів та батарей — рідко ламається, а у разі потреби легко ремонтується;
  • Стійкість до холоду та вологи. На відміну від газових плиток, ефективність не падає при низьких температурах та тиску.
Чому досі користуються керосинками
Види керосинок

