Андрей Пелюховский: ТЦК стали дискредитированной институцией и угрозой доверия к государству

В помещении информационного агентства " Интерфакс-Украина " 26 января состоялась пресс-конференция руководства Всеукраинской политической партии "Сила нации" на тему "Пути совершенствования военно-патриотической и мобилизационной работы".

В ходе мероприятия лидер партии Андрей Пелюховский выступил с жесткой критикой действующей системы мобилизации и деятельности Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК), заявив, что эта структура фактически дискредитировала государство в глазах граждан.

По словам политика, в украинском обществе сформировалось массовое неприятие ТЦК как института власти. Он отметил, что сегодня ТЦК ассоциируются у граждан с беззаконием, произволом и коррупцией, а многочисленные видео с жесткими методами задержания людей свидетельствуют о системном характере проблемы, а не о единичных случаях.

Пелюховский заявил, что попытки властей оправдать действия ТЦК или запретить фиксацию таких инцидентов лишь усугубляют общественное сопротивление. По его мнению, ТЦК наделены чрезмерными полномочиями и фактически выведены из-под общественного и правового контроля, что делает невозможным обжалование их действий.

Отдельно лидер "Силы нации" обратил внимание на коррупционную составляющую работы ТЦК, заявив, что в обществе давно известны "тарифы" решения вопросов мобилизации, а информация о роскошном образе жизни отдельных представителей ТЦК и ВВК лишь усиливает недоверие к власти.

Политик подчеркнул, что такая ситуация является прямой угрозой государственности, поскольку граждане начинают воспринимать власть не как защитника, а как врага. По его словам, демотивация общества оказывает непосредственное влияние на потери государства и подрывает обороноспособность страны.

Пелюховский подчеркнул, что мобилизация в условиях войны необходима, однако она должна носить системный, справедливый и качественный характер. Он заявил, что граждан нельзя принуждать силой, а государство обязано обеспечить военно-патриотическое воспитание, прозрачные правила мобилизации и реальные социальные гарантии для военнослужащих и их семей.

Кроме того лидер партии обратил внимание на избирательность мобилизации и участия в войне представителей украинской элиты. Андрей Пелюховский провел исторические и международные параллели, обратив внимание на принцип личной ответственности элит во время войны. Он напомнил, что во время Второй мировой войны сыновья высшего руководства СССР воевали на фронте наравне с другими, а во время боевых действий в секторе Газа дети израильской политической элиты массово проходили службу в армии. В то же время, по словам политика, в Украине граждане видят противоположную картину: дети высокопоставленных чиновников находятся за границей — в частности, сын народного депутата Петра Порошенко в Великобритании, сын председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука в Вене, зять Юлии Тимошенко в Дубае. По его словам, публичные примеры пребывания детей высокопоставленных чиновников за рубежом во время полномасштабной войны окончательно разрушают доверие граждан к государственным институтам и нивелируют саму идею справедливости.

Андрей Пелюховский предложил ввести постоянный общественный контроль за деятельностью ТЦК, в частности создание мобильных групп реагирования, которые имели бы право немедленно вмешиваться в случаях откровенного произвола со стороны должностных лиц.

В свою очередь член Генерального совета партии "Сила нации", военный специалист Константин Ильченко заявил, что действующая модель мобилизации фактически провалена, а ТЦК превратились в форму институализированного насилия под прикрытием государства.

Он подчеркнул, что партия "Сила нации" предлагает не декларативные заявления, а конкретную альтернативную модель мобилизации. Речь идет о ликвидации ТЦК, возвращении системы военных комиссариатов с четким учетом и подготовкой резерва, законодательном внедрении рекрутинга непосредственно воинскими частями, а также восстановлении обязательной срочной службы без участия срочников в боевых действиях.

В партии подчеркнули, что мобилизационная система должна основываться на принципе равенства: воевать должны все граждане независимо от статуса, должности или финансовых возможностей. Представители "Силы нации" также заявили о политических требованиях к президенту Украины, парламенту и правительству немедленно инициировать соответствующие законодательные изменения.

В завершение в партии отметили, что в случае игнорирования предложенных решений действующая власть должна признать собственную несостоятельность и уйти в отставку, передав реформирование мобилизационной системы специалистам.