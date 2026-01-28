Андрій Пелюховський: ТЦК стали дискредитованою інституцією та загрозою довірі до держави

У приміщенні інформаційної агенції " Інтерфакс-Україна " 26 січня відбулася пресконференція керівництва Всеукраїнської політичної партії "Сила нації" на тему "Шляхи вдосконалення військово-патріотичної та мобілізаційної роботи".

Під час заходу лідер партії Андрій Пелюховський виступив із жорсткою критикою чинної системи мобілізації та діяльності Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), заявивши, що ця структура фактично дискредитувала державу в очах громадян.

За словами політика, в українському суспільстві сформувалося масове несприйняття ТЦК як інституту влади. Він наголосив, що сьогодні ТЦК асоціюються у громадян із беззаконням, сваволею та корупцією, а численні відео з жорсткими методами затримання людей свідчать про системний характер проблеми, а не про поодинокі випадки.

Пелюховський заявив, що спроби влади виправдати дії ТЦК або заборонити фіксацію таких інцидентів лише посилюють суспільний спротив. На його думку, ТЦК наділені надмірними повноваженнями та фактично виведені з-під громадського й правового контролю, що унеможливлює оскарження їхніх дій.

Окремо лідер "Сили нації" звернув увагу на корупційну складову роботи ТЦК, заявивши, що в суспільстві давно відомі "тарифи" вирішення питань мобілізації, а інформація про розкішний спосіб життя окремих представників ТЦК та ВЛК лише підсилює недовіру до влади.

Політик наголосив, що така ситуація є прямою загрозою державності, оскільки громадяни починають сприймати владу не як захисника, а як ворога. За його словами, демотивація суспільства безпосередньо впливає на втрати держави та підриває обороноздатність країни.

Пелюховський підкреслив, що мобілізація в умовах війни є необхідною, однак вона повинна мати системний, справедливий і якісний характер. Він заявив, що громадян не можна примушувати силою, натомість держава зобов’язана забезпечити військово-патріотичне виховання, прозорі правила мобілізації та реальні соціальні гарантії для військовослужбовців і їхніх родин.

Крім того, лідер партії звернув увагу на вибірковість мобілізації та участі у війні представників української еліти. Андрій Пелюховський провів історичні та міжнародні паралелі, звернувши увагу на принцип особистої відповідальності еліт під час війни. Він нагадав, що під час Другої світової війни сини вищого керівництва СРСР воювали на фронті нарівні з іншими, а під час бойових дій у секторі Газа діти ізраїльської політичної еліти масово проходили службу в армії. Водночас, за словами політика, в Україні громадяни бачать протилежну картину: діти високопосадовців перебувають за кордоном — зокрема, син народного депутата Петра Порошенка у Великій Британії, син голови Верховної Ради Руслана Стефанчука у Відні, зять Юлії Тимошенко у Дубаї. За його словами, публічні приклади перебування дітей високопосадовців за кордоном у час повномасштабної війни остаточно руйнують довіру громадян до державних інституцій і нівелюють саму ідею справедливості.

Андрій Пелюховський запропонував запровадити постійний громадський контроль за діяльністю ТЦК, зокрема створення мобільних груп реагування, які б мали право негайно втручатися у випадках відвертої сваволі з боку посадових осіб.

Своєю чергою член Генеральної ради партії "Сила нації", військовий фахівець Костянтин Ільченко заявив, що чинна модель мобілізації фактично провалена, а ТЦК перетворилися на форму інституалізованого насильства під прикриттям держави.

Він наголосив, що партія "Сила нації" пропонує не декларативні заяви, а конкретну альтернативну модель мобілізації. Йдеться про ліквідацію ТЦК, повернення системи військових комісаріатів із чітким обліком і підготовкою резерву, законодавче впровадження рекрутингу безпосередньо військовими частинами, а також відновлення обов'язкової строкової служби без участі строковиків у бойових діях.

У партії підкреслили, що мобілізаційна система має ґрунтуватися на принципі рівності: воювати мають усі громадяни незалежно від статусу, посади чи фінансових можливостей. Представники "Сили нації" також заявили про політичні вимоги до президента України, парламенту та уряду негайно ініціювати відповідні законодавчі зміни.

На завершення у партії зазначили, що у разі ігнорування запропонованих рішень чинна влада має визнати власну неспроможність і піти у відставку, передавши реформування мобілізаційної системи фахівцям.