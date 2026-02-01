Гороскоп на 2 февраля: "холод" в отношениях у Тельцов, прибавка к зарплате у Козерогов

Единственное, что украсит завтра день — скромность

В 2026 году денежная удача будет сопутствовать многим знакам Зодиака. Тем временем "Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 2 февраля, чтобы вы заранее знали, что ждет вас в этот понедельник.

♈️Овен (21 марта — 20 апреля)

Направьте силы и время на работу — это благоприятный день для значимого шага вперед в карьере. Если вы давно не проводили время с друзьями или партнером, сейчас хороший момент это исправить.

♉️Телец (21 апреля — 21 мая)

За рулем проявляйте осторожность и соблюдайте правила дорожного движения. В личной жизни завтра возможно небольшое охлаждение, а на работе могут возникнуть разногласия с коллегами. Чтобы избежать конфликтов, проявляйте больше гибкости и терпения.

♊️Близнецы (22 мая — 21 июня)

Старайтесь заняться тем, что долго откладывали. Лень и прокрастинация сейчас не помогут. На этом этапе важно бороться за свои позиции и использовать все возможности. Будьте внимательны к непредвиденным расходам.

♋️Рак (22 июня — 22 июля)

Лучше сосредоточиться на трудолюбии. Вселенная будет благоволить вашим усилиям и помогать повысить продуктивность. Сейчас самое время направить энергию на работу, важные дела, учебу или хобби. Можно заняться покупками или отправиться в дальнюю поездку.

♌️Лев (23 июля — 21 августа)

Утро может принести сомнения и неуверенность, но после обеда ситуация улучшится. Вечером займитесь тем, что приносит радость, чтобы поднять настроение. Главное в этот день — верить в себя, ведь сомнения ослабляют удачу.

♍️Дева (22 августа — 23 сентября)

Старайтесь завтра быстро реагировать на события вокруг. Удача отворачивается от тех, кто довольствуется малым. Скромность — лучший союзник в такие периоды, поэтому не афишируйте свои достижения.

♎️Весы (24 сентября — 23 октября)

День обещает быть ярким и позитивным, под влиянием созидательной энергии ночных светил. Не откладывайте дела на потом — активные действия помогут укрепить ваше счастье и успех.

♏️Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Информационные потоки будут особенно активными, поэтому лучше посвятить время обучению и получению новых знаний. При принятии важных решений опирайтесь на собственную интуицию.

♐️Стрелец (23 ноября — 22 декабря)

Для многих день может оказаться непростым и повлиять на отношения с людьми. Единственное средство против этого — самоконтроль. Избегайте завтра импульсивности, следите за словами и не принимайте поспешных решений.

♑️Козерог (23 декабря — 20 января)

Этот день стоит посвятить работе или домашним делам. Не упускайте возможности — позитивный настрой поможет проявить себя, добиться повышения или прибавки к зарплате.

♒️Водолей (21 января — 19 февраля)

В первой половине дня полезно прислушиваться к интуиции. После обеда шестое чувство ослабевает, поэтому опирайтесь на опыт и здравый смысл. Осторожность и рассудительность помогут избежать ошибок и сохранить удачу.

♓️Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В такие дни важно не быть равнодушным к окружающим. Если кто-то нуждается в помощи, лучше ее оказать — в противном случае возможны трудности и "черная полоса". Игнорируйте слухи, сплетни и неподтвержденные факты.