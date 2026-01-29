Забудет о бедности и одиночестве. 2026 год станет "золотой жилой" для одного знака восточного гороскопа

Символ года готовит невероятный сюрприз, но стоит подготовиться

Согласно восточному календарю, 17 февраля 2026 года на смену осторожной Змее врывается Красная Огненная Лошадь. Это редкое и невероятно мощное сочетание: стихия Огня удваивается, превращая год в настоящий марафон для тех, кто готов действовать.

Для тех, кто родился под знаком Лошади, этот период станет "звездным временем". Вы будете чувствовать себя как рыба в воде и, наконец-то, сможете осуществить все свои желания и мечты.

Работа и карьера

Карьерный рост будет стремительным, если вы возьмете на себя ответственность за амбициозные задачи. Огненная энергия поможет "оживить" даже те идеи, которые долго пылились на полке из-за сомнений. Астрологи советуют действовать решительно, но избегать импульсивных споров с коллегами — ваша прямолинейность может искрить сильнее обычного.

Деньги

Год сулит процветание и новые источники дохода, особенно во второй половине года. Однако Огненная Лошадь склонна к авантюризму, что может подтолкнуть к ненужным тратам. Поэтому лучше избегать сомнительных инвестиций в первой половине года и сфокусироваться на долгосрочном планировании.

Фото: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Любовь и отношения

Одинокие Лошади могут встретить свою судьбу в самых неожиданных поездках или на публичных мероприятиях. В существующих парах возрастет потребность в независимости, что может привести к мелким стычкам.

Ключом к гармонии станет честное общение. Не пытайтесь ограничить свободу партнера и не позволяйте ограничивать свою — в год Лошади взаимное доверие важнее контроля.

