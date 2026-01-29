Укр

Забудет о бедности и одиночестве. 2026 год станет "золотой жилой" для одного знака восточного гороскопа

Новость обновлена 29 января 2026, 14:27
Лошадь - покровительница 2026 года.

Символ года готовит невероятный сюрприз, но стоит подготовиться

Согласно восточному календарю, 17 февраля 2026 года на смену осторожной Змее врывается Красная Огненная Лошадь. Это редкое и невероятно мощное сочетание: стихия Огня удваивается, превращая год в настоящий марафон для тех, кто готов действовать.

Для тех, кто родился под знаком Лошади, этот период станет "звездным временем". Вы будете чувствовать себя как рыба в воде и, наконец-то, сможете осуществить все свои желания и мечты.

Работа и карьера

Карьерный рост будет стремительным, если вы возьмете на себя ответственность за амбициозные задачи. Огненная энергия поможет "оживить" даже те идеи, которые долго пылились на полке из-за сомнений. Астрологи советуют действовать решительно, но избегать импульсивных споров с коллегами — ваша прямолинейность может искрить сильнее обычного.

Деньги

Год сулит процветание и новые источники дохода, особенно во второй половине года. Однако Огненная Лошадь склонна к авантюризму, что может подтолкнуть к ненужным тратам. Поэтому лучше избегать сомнительных инвестиций в первой половине года и сфокусироваться на долгосрочном планировании.

Лошадь знак Зодиака
Фото: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Любовь и отношения

Одинокие Лошади могут встретить свою судьбу в самых неожиданных поездках или на публичных мероприятиях. В существующих парах возрастет потребность в независимости, что может привести к мелким стычкам.

Ключом к гармонии станет честное общение. Не пытайтесь ограничить свободу партнера и не позволяйте ограничивать свою — в год Лошади взаимное доверие важнее контроля.

Поделится своей удачей Лошадь еще с некоторыми своими "коллегами". Ранее мы писали, кому из знаков китайского гороскопа повезет в 2026 году.

