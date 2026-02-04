Укр

ТОП томатов, которым фитофтора ни по чем: всегда будешь с урожаем

Автор
Ирина Семчишина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Какие сорта помидоров не боятся фитофторы
Какие сорта помидоров не боятся фитофторы. Фото Коллаж "Телеграфа"

Какие помидоры посадить, чтобы не потерять урожай от фитофторы? Есть несколько сортов, устойчивых к этому распространенному грибковому заболеванию.

Фитофтороз или фитофтора, как говорят в народе — настоящий бич пасленовых культур. От этого грибка посадки помидор, перца или картофеля уничтожаются в считанные дни.

Чтобы спасти помидоры от фитофтороза, есть несколько агрономических приемов. Но если начинать защиту с самого начала, то стоит сразу выбрать сорта и гибриды томатов, способных противостоять этой болезни.

Для устойчивых томатов к тем или иным болезням есть научные обозначения. Например, буквы F или Fol, которые можно найти на профессиональных упаковках семян — это указание на то, что данные помидоры устойчивы к фузариозному увяданию. Аналогично Cf/Ff указывает на устойчивость к кладоспориозу (бурая пятнистость), а TSWV — к вирусу бронзовости томата.

Для фитофтороза это обозначение выглядит как Pl или Pi.

Степень устойчивости отображается значками HR (High resistance — высокая степень) или IR (Intermediate resistance — средняя степень). Соответственно, увидев на упаковке символы "HR: Pi, Cf, TSWV", можно сразу понять, к каким болезням, включая фитофтороз, устойчив данный помидор.

Чаще всего к фитофторозу вместе с рядом других заболеваний высоко устойчивы гибриды (семена, рядом с названием которых можно увидеть символ F1). Это те томаты, которые были специально селекционированные в научных центрах, поэтому они и стоят намного дороже.

Названия сортов помидоров, устойчивых к фитофторе

Устойчивые к фитофторозу помидоры — гибриды: Боб кат, Биг биф, Ламантин, Дональд, Примадонна и другие.

Устойчивые к фитофторе томаты — сорта: Де Барао, Гибрид Тарасенко, Таяна, Филофторостойкий, Байконур и прочие.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал 7 секретов, как вырастить хорошую рассаду болгарского перца.

Теги:
#Помидоры #Огород