ТОП томатов, которым фитофтора ни по чем: всегда будешь с урожаем

Какие помидоры посадить, чтобы не потерять урожай от фитофторы? Есть несколько сортов, устойчивых к этому распространенному грибковому заболеванию.

Фитофтороз или фитофтора, как говорят в народе — настоящий бич пасленовых культур. От этого грибка посадки помидор, перца или картофеля уничтожаются в считанные дни.

Чтобы спасти помидоры от фитофтороза, есть несколько агрономических приемов. Но если начинать защиту с самого начала, то стоит сразу выбрать сорта и гибриды томатов, способных противостоять этой болезни.

Для устойчивых томатов к тем или иным болезням есть научные обозначения. Например, буквы F или Fol, которые можно найти на профессиональных упаковках семян — это указание на то, что данные помидоры устойчивы к фузариозному увяданию. Аналогично Cf/Ff указывает на устойчивость к кладоспориозу (бурая пятнистость), а TSWV — к вирусу бронзовости томата.

Для фитофтороза это обозначение выглядит как Pl или Pi.

Степень устойчивости отображается значками HR (High resistance — высокая степень) или IR (Intermediate resistance — средняя степень). Соответственно, увидев на упаковке символы "HR: Pi, Cf, TSWV", можно сразу понять, к каким болезням, включая фитофтороз, устойчив данный помидор.

Чаще всего к фитофторозу вместе с рядом других заболеваний высоко устойчивы гибриды (семена, рядом с названием которых можно увидеть символ F1). Это те томаты, которые были специально селекционированные в научных центрах, поэтому они и стоят намного дороже.

Названия сортов помидоров, устойчивых к фитофторе

Устойчивые к фитофторозу помидоры — гибриды: Боб кат, Биг биф, Ламантин, Дональд, Примадонна и другие.

Устойчивые к фитофторе томаты — сорта: Де Барао, Гибрид Тарасенко, Таяна, Филофторостойкий, Байконур и прочие.

