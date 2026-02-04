ТОП томатів, яким не страшна фітофтора: завжди будеш із урожаєм

Які помідори висадити, щоб не втратити врожай від фітофтори? Є кілька сортів, стійких до цього поширеного грибкового захворювання.

Фітофтороз чи фітофтора, як кажуть у народі, — справжній бич пасльонових культур. Від цього грибка посадки помідорів, перцю або картоплі знищуються за лічені дні.

Щоб урятувати помідори від фітофторозу, є кілька агрономічних прийомів. Але якщо починати захист із самого початку, то варто відразу вибрати сорти та гібриди томатів, здатних протистояти цій хворобі.

Для стійких томатів до тих чи інших хвороб є наукові позначення. Наприклад, літери F або Fol, які можна знайти на професійних упаковках насіння — це вказівка на те, що ці помідори стійкі до фузаріозного в’янення. Аналогічно Cf/Ff свідчить про стійкість до кладоспоріозу (бура плямистість), а TSWV — до вірусу бронзовості томату.

Для фітофторозу це позначення виглядає як Pl або Pi.

Ступінь стійкості відображається значками HR (High resistance – високий ступінь) або IR (Intermediate resistance – середній ступінь). Відповідно, побачивши на упаковці символи "HR: Pi, Cf, TSWV", можна відразу зрозуміти, до яких хвороб, включаючи фітофтороз, стійкий цей помідор.

Найчастіше до фітофторозу разом із низкою інших захворювань високо стійкі гібриди (насіння, поруч із назвою яких можна побачити символ F1). Це ті томати, які були спеціально селекціоновані в наукових центрах, тому вони коштують набагато дорожче.

Назви сортів помідорів, стійких до фітофтори

Стійкі до фітофторозу помідори – гібриди: Боб кат, Біг біф, Ламантін, Дональд, Примадонна та інші.

Стійкі до фітофтори томати — сорти: Де Барао, Гібрид Тарасенко, Таяна, Філофторостійкий, Байконур та інші.

