"Сильпо" обвалил цены на популярный шоколад. Что сейчас можно купить за пол цены

Этот шоколад любят не только дети, но и взрослые

Популярный шоколад Lacmi от Roshen сейчас можно купить практически за полцены. Сеть супермаркетов "Сільпо" сделала выгодную акцию на "Лакми" и другой любимый шоколад.

Со скидкой в 49% с 19 по 25 февраля в рамках акции "Цінотижики" можно купить плитку шоколада Lacmi с молочной начинкой и хрустящим печеньем весом 100 граммов. Сейчас он стоит всего 35.99 грн, цена без акции — 69.99, сообщается на сайте "Сільпо".

Скидки на шоколад Лакми в "Сильпо"

По акционной цене можно купить в магазине или заказать не больше 12 шоколадок. Акция действует при наличии товара в супермаркете.

Скидки на шоколад Millennium в "Сильпо"

Кроме того, до 25 февраля "Сильпо" продает по акции два вида шоколада Millennium Gold. Со скидкой в 25% можно купить молочный шоколад Миллениум с целыми лесными орехами и изюмом, 100 г. Цена со скидкой — 73.99 грн, без акции он стоит 99.00.

Скидки на шоколад Миллениум с лесным орехом и изюмом в Сильпо

Снижена цена и на молочный Millennium Gold с миндалем, 100 г. Скидка составляет 18%, стоимость сейчас – 71.99, старая цена – 87.99.

Скидки на шоколад Миллениум с миндалем в Сильпо

Однако, как рассказывал "Телеграф", шоколад Millennium сейчас выгоднее покупать в "АТБ". Там он стоит 58,90 грн. Скидка составляет 40%. Акция действует с 18 февраля.