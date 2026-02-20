"Сільпо" обвалив ціни на популярний шоколад. Що зараз можна купити за пів ціни

Цей шоколад полюбляють не лише діти, але й дорослі

Популярний шоколад Lacmi від Roshen зараз можна купити практично за пів ціни. Мережа супермаркетів "Сільпо" зробила вигідну акцію на "Лакмі" та інший улюблений шоколад.

Зі знижкою у 49% з 19 по 25 лютого в рамках акції "Цінотижики" можна купити плитку шоколаду Lacmi з молочною начинкою та хрустким печивом вагою 100 грамів. Зараз він коштує всього 35.99 грн, ціна без акції — 69.99, повідомляється на сайті "Сільпо".

Знижки на шоколад Лакмі в "Сільпо"

По акційній ціні можна купити в магазині чи замовити не більше 12 шоколадок. Акція діє за умови наявності товару в супермаркеті.

Знижки на шоколад Millennium у "Сільпо"

Крім того, до 25 лютого "Сільпо" продає по акції два види шоколаду Millennium Gold. Зі знижкою у 25% можна купити молочний шоколад Мілленіум з цілими лісовими горіхами та родзинками, 100 г. Ціна зі знижкою — 73.99 грн, без акції він коштує 99.00.

Знижки на шоколад Міленіум з лісовим горіхом та родзинками в Сільпо

Знижено ціну й на молочний Millennium Gold з мигдалем, 100 г. Знижка складає 18%, вартість зараз — 71.99, стара ціна — 87.99.

Знижки на шоколад Міленіум з мигдалем в Сільпо

Проте, як розповідав "Телеграф", шоколад Millennium зараз вигідніше купити в "АТБ". Там він коштує 58.90 грн. Знижка складає 40%. Акція діє з 18 лютого.