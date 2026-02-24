Освежить подушки легко: простой способ из подручных средств, которые точно есть у вас дома

Эти советы вам понадобятся

Подушки, как и постельное белье, тесно контактируют с телом, поэтому быстро накапливают пыль, запахи и аллергены. Многие виды подушек стирать нельзя, но это не значит, что они обречены на затхлость. На самом деле освежить их легко, и для этого нужно только два знакомых каждому домашних средства – пищевая сода и белый уксус. Лайфхаком с нами поделились на портале "Mary’s Kitchen Flour Sack Towels".

Процесс прост: подушку нужно освободить от наволочки и защитного чехла, посыпать содой и слегка сбрызнуть смесью воды и уксуса. Через полчаса остатки чистящих средств убирают пылесосом или щеткой, а самую подушку лучше вынести на балкон или у открытого окна. Солнечный свет не только освежает ткань, но и действует как естественный дезинфектор. Дополнительно можно добавить несколько капель эфирного масла, например, лаванды или эвкалипта, чтобы подушка пахла свежестью и спокойно настраивала на сон.

Если на подушке остались пятна, их легко удалить локально, смочив губку или салфетку в мыльном растворе и протерев загрязненные участки. Перьевые подушки можно освежить еще и паром из утюга или отпаривателя, обязательно тщательно просушив после обработки во избежание возврата неприятного запаха.

Этот простой лайфхак позволяет старым подушкам выглядеть и пахнуть свежо без утомительной стирки и специальной химии. Даже если вы никогда раньше не пробовали подобные методы, результат приятно удивит – подушки станут более воздушными, чистыми и готовыми ко сну.