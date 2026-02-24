Освіжити подушки легко: простий спосіб з підручних засобів, які точно є у вас вдома

Ці поради вам знадобляться

Подушки, як і постільна білизна, тісно контактують із тілом, тому швидко накопичують пил, запахи та алергени. Багато видів подушок прати не можна, але це не означає, що вони приречені на затхлість. Насправді освіжити їх легко, і для цього потрібні лише два знайомі кожному домашні засоби — харчова сода та білий оцет. Лайфхаком з нами поділилися на порталі "Mary's Kitchen Flour Sack Towels".

Процес простий: подушку потрібно звільнити від наволочки та захисного чохла, посипати содою і злегка збризнути сумішшю води та оцту. Через півгодини залишки чистячих засобів прибирають пилососом або щіткою, а саму подушку краще винести на балкон чи біля відкритого вікна. Сонячне світло не тільки освіжує тканину, а й діє як природний дезінфектор. Додатково можна додати кілька крапель ефірної олії, наприклад лаванди чи евкаліпта, щоб подушка пахла свіжістю і спокійно налаштовувала на сон.

Якщо на подушці залишилися плями, їх легко видалити локально, змочивши губку або серветку в мильному розчині і протерши забруднені ділянки. Пір’яні подушки можна освіжити ще й парою з праски або відпарювача, обов’язково ретельно просушивши після обробки, щоб уникнути повернення неприємного запаху.

Цей простий лайфхак дозволяє старим подушкам виглядати і пахнути свіжо без стомлюючого прання і спеціальної хімії. Навіть якщо ви ніколи раніше не пробували подібні методи, результат приємно здивує — подушки стануть більш повітряними, чистими та готовими до сну.