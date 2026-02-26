Один пакет и немного времени: как отчистить противень и решетку духовки без стресса

Отмыть можно без длительного трения в пяти простых шагах

Простой способ без лишних усилий помыть противень (деко) или решетки плиты требует плотного пакета, чистящего средства, воды и времени. Обычно противень или решетку мыть в раковине не удобно, да и загрязнение там может быть более серьезным и отмываться не так легко.

В соцсети "Тредс" аккаунт cleaning_frankivsk рекомендует способ в пять шагов. Нужно взять большой мусорный пакет, положить решетки и противень в него, добавить чистящее средство для духовки и немного горячей воды для реакции, завязать пакет и оставить на некоторое время. Отметим, это не должен быть кипяток.

"Средство не высыхает, а действует на жир и нагар целенаправленно, создавая эффект "паровой бани" внутри пакета. Вся грязь буквально "слезает" сама", — отмечают авторы. После такой "бани" нужно вынуть противень и решетку и смыть грязь, которая стала мягкой.

Противень отчищается от грязи/Скриншот

В комментариях пользователи отмечают, что специальное чистящее средство духовок не обязательно. Пользователь _sweettty_jane делится, что использует таблетку для посудомойки вместо средства, а также оставляет в пакете на ночь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой польский способ для очистки решеток может заменить моющее средство в этом рецепте. Такая бытовая химия может найтись дома почти у каждого.