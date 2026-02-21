Обычный порошок удаляет даже "вековой" жир. Польский лайфхак отмыть решетку плиты за 30 минут

Вы можете очистить нагар, не прикасаясь к дорогой химии

Несмотря на то, что мы пользуемся газовыми плитами несколько раз в день, мы часто забываем об одном важном шаге, который влияет на общее состояние прибора. Если удаление пятен и грязи с самой варочной поверхности — задача относительно простая, то настоящая проблема начинается, когда дело доходит до решетки.

Если чисткой пренебрегали долгое время, кажется, что впереди часы изнурительной работы. Но есть секретный домашний способ, который справится даже с самым стойким слоем нагара, пишет польское издание Super Express.

Секретное оружие против жира

Вместо того чтобы тратиться на едкие химикаты, попробуйте обычный стиральный порошок. Главный секрет успеха заключается в двух правилах: правильное замачивание и чистка щеткой. После такой "ванны" решетка будет выглядеть как новая.

Фото: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как убрать жир на решетке

Найдите достаточно большой таз или используйте ванну (предварительно защитив ее поверхность), чтобы решетка поместилась полностью. Вскипятите воду. Рекомендуемое соотношение: 1 стакан порошка на 10 литров кипятка. Тщательно растворите порошок в горячей воде и полностью погрузите в нее грязные решетки. Оставьте металл "отмокать" в смеси на 30 минут. За это время активные компоненты порошка расщепят пригоревший жир и грязь. Спустя полчаса пройдитесь по поверхности губкой или щеткой. Грязь будет отходить практически без усилий. Тщательно сполосните решетку чистой водой и вытрите насухо.

