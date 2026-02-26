Один пакет і трохи часу: як відчистити деко та решітку духовки без стресу

Відмити можна без тривалого тертя за п’ять простих кроків

Прости спосіб без зайвих зусиль помити деко (бритванка, протвінь) чи решітки плити потребує щільного пакета, засобу для чищення, води та часу. Зазвичай деко чи решітку мити в раковині не зручно, та й забруднення там може бути значно серйознішим і відмиватися не так легко.

В соцмережі "Тредс" акаунт cleaning_frankivsk рекомендує спосіб у п'ять кроків. Потрібно взяти великий сміттєвий пакет, покласти решітки та деко в нього, додати засіб для чищення духовки та трохи гарячої води для реакції, зав'язати пакет та залишити на деякий час. Зазначимо, це не має бути окріп.

"Засіб не висихає, а діє на жир і нагар цілеспрямовано, створюючи ефект "парової бані" всередині пакета Весь бруд буквально "злазить" сам", — зазначають автори. Після такої "бані" потрібно вийняти деко та решітку та змити бруд, який став м'яким.

Деко відчищається від бруду/Скріншот

В коментарях користувачі зазначають, що спеціальний засіб для чищення духовок не обов'язковий. Користувачка _sweettty_jane ділиться, що використовує таблетку для посудомийки замість засобу, а також лишає в пакеті на ніч.

Раніше "Телеграф" розповідав, який польський спосіб для очищення решіток може замінити мийний засіб у цьому рецепті. Така побутова хімія може знайтися вдома майже в кожного.