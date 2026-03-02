Обработайте этим плинтусы — и пыль на них не будет оседать: действенный лайфхак (видео)

Пыль на плинтусах – одна из самых стойких проблем уборки, которая истощает даже опытных хозяек.

Особенно неприятно, когда приходится ползать по полу и протирать их по всем стенам. Однако есть простой способ, который помогает пыли дольше не оседать — и для этого нужны средства, которые почти точно уже есть у вас дома. Об этом рассказали на TikTok-странице "mumscleaninglockdownlife".

Так, пыль состоит из клеток кожи, волокон ткани, шерсти животных и частиц пыльцы, поэтому она очень быстро накапливается — уже через 24–48 часов после уборки. Чтобы пыль не оседала на плинтусах настолько быстро, достаточно обработать их небольшим количеством бельевого кондиционера. Он создает антистатический слой, благодаря которому пыль просто соскальзывает, а уборка становится гораздо легче.

Эксперт советует двигаться сверху вниз: сначала протирать полки, мебель и технику, затем плинтусы. Иначе пыль с более высоких поверхностей опять осядет на только что очищенных участках. Для телевизоров, стеклянных поверхностей и зеркал можно использовать антистатическую ткань или тот же кондиционер, разбавленный водой. Дополнительно легкое распыление жидкости в комнате создает приятный аромат свежести и препятствует быстрому оседанию пыли.

Простой лайфхак с кондиционером и правильным порядком уборки позволяет поддерживать чистоту дольше и тратить на уборку гораздо меньше времени.