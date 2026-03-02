Обробіть цим плінтуси — і пил на них не осідатиме: дієвий лайфхак (відео)

Пил на плінтусах — одна з найстійкіших проблем прибирання, яка виснажує навіть досвідчених господинь.

Особливо неприємно, коли доводиться повзати по підлозі й протирати їх уздовж усіх стін. Проте є простий спосіб, який допомагає пилу довше не осідати — і для цього потрібні засоби, які майже точно вже є у вас вдома. Про це розповіли на TikTok-сторінці "mumscleaninglockdownlife".

Так, пил складається з клітин шкіри, волокон тканини, шерсті тварин і частинок пилку, тому він дуже швидко накопичується — вже через 24–48 годин після прибирання. Щоб пил не осідав на плінтусах настільки швидко, достатньо обробити їх невеликою кількістю кондиціонера для білизни. Він створює антистатичний шар, завдяки якому пил просто зісковзує, а прибирання стає набагато легшим.

Експерт радить рухатися зверху вниз: спочатку протирати полиці, меблі й техніку, а потім плінтуси. Інакше пил з вищих поверхонь знову осяде на щойно очищених ділянках. Для телевізорів, скляних поверхонь і дзеркал можна використовувати антистатичну тканину або той самий кондиціонер, розведений водою. Додатково легке розпилення рідини в кімнаті створює приємний аромат свіжості та перешкоджає швидкому осіданню пилу.

Простий лайфхак з кондиціонером і правильним порядком прибирання дозволяє підтримувати чистоту довше та витрачати на прибирання значно менше часу.