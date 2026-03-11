Золотое "правило четырех": опытные садоводы рассказали, как правильно обрезать сад

Начинающий дачник может впасть в ступор, увидев огромную массу веток, заплетенных и перепутанных между собой. Но есть правило, как легко со всем разобраться.

Срежьте слишком мало — и ваши деревья и кусты вытянутся и разрастутся. Срежьте слишком много — пора доставать лопату и корчевать. Что же делать?

Хорошая новость в том, что существует простая схема, которой садоводы руководствуются каждый сезон при обрезке: всего 4 пункта. Входя в сад, можно помнить только о "правиле четырех":

Вырезаем все больное: обратите внимание на изменение цвета листьев, почерневшие стебли, сочащиеся язвы, порошкообразный налет или необычные пятна. Больные ветви истощают энергию растения и могут распространять инфекцию на здоровые побеги. Всегда обрезайте эти участки до здоровой ткани и дезинфицируйте секатор. Вырезаем все поврежденное: бури, сильный снегопад, газонокосилка и сильный ветер могут расколоть и сломать ветви. Поврежденные ветви — слабые места, привлекающие вредителей и патогены. Чистые срезы, сделанные чуть выше здоровой почки или места соединения ветвей, позволяют растению правильно зажить. Вырезаем все неживое: мертвые ветви хрупкие, сухие и часто имеют более темный цвет. У деревьев и кустарников они не покрываются листвой весной, в то время как остальная часть растения пробуждается. Вырезаем все, что мешает: к мешающим побегам относятся ветви, которые перекрещиваются и трутся друг о друга, стебли, растущие внутрь к центру растения, ветви, блокирующие проходы, окна или обзор, или побеги, растущие от основания растения. Перекрещивающиеся ветви создают раны, которые способствуют развитию болезней. Стебли, растущие внутрь, стесняют растение и уменьшают циркуляцию воздуха. Удаление таких ветвей улучшает структуру, проникновение света и общую форму растения.

Всего 4 правила, и ваш сад в порядке. Фото: thetreecenter.com

