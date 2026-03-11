В Конгрессе США заинтересовались украинским агрохолдингом: манипуляции с акциями и налоги во время войны (документ)

Компания могла навредить международным инвесторам

Член Палаты представителей США Николь Маллиотакис направила письмо временному поверенному в делах США в Украине Джули Дэвис с просьбой предоставить информацию о деятельности украинской аграрной группы Kernel.

Об этом пишет политический эксперт и политтехнолог Алексей Голобуцкий. К Facebook-посту также добавлено письмо Николь Маллиотакис адресованное Джули Дэвис.

В письме подчеркивается: в марте 2023 года United States Agency for International Development объявило об инвестиции с участием группы компаний Kernel, направленной на поддержку экспорта украинского зерна.

Конгрессвумен отмечает, что ее офис разоблачил информацию, вызывающую обеспокоенность. По ее словам, она может свидетельствовать о деятельности компании, противоречащей антикоррупционным стандартам партнеров США.

В документе подчеркивается, что этот запрос сделан для выполнения надзорных полномочий Конгресса и не означает установления нарушений или предварительных выводов относительно возможных проверок украинских или американских органов.

В письме говорится, что сообщения, поступившие в офис конгрессвумен, описывают возможную модель действий компании с 2024 года до настоящего времени. Если эти данные будут подтверждены, это может поставить под вопрос дальнейшую поддержку компании со стороны США.

Среди упомянутых в письме сообщений — возможные манипуляции на рынке и нарушения прав акционеров. Речь идет о сообщениях относительно возможного искусственного снижения стоимости акций компании в мае 2024 года, что могло помочь руководству консолидировать контроль над компанией и потенциально навредить международным инвесторам.

Также в документе упоминаются возможные финансовые нарушения. Речь идет о сообщениях относительно возможного использования посреднических структур для занижения объемов экспорта в период с мая 2024 года по март 2025 года, что могло привести к потере значительных налоговых поступлений для украинского бюджета во время войны.

Кроме того, в письме упоминаются сообщения о возможных принудительных бизнес-практиках. В частности, речь идет об информации относительно использования судебных процессов для давления на меньших аграрных операторов и собственников земли с целью заставить их заключать невыгодные соглашения.

Конгрессвумен отмечает, что, поскольку средства американских налогоплательщиков через программы USAID и, вероятно, другие международные институции использовались для поддержки этой компании, такие сообщения требуют проверки.

В этой связи она просит предоставить информацию о текущем статусе инвестиционного партнерства USAID с Kernel, объявленного в марте 2023 года, а также о процедурах проверки, применявшихся перед началом сотрудничества.

Кроме того, в письме содержится просьба сообщить, известно ли посольству США или Государственному департаменту о каких-либо жалобах, уведомлениях или обеспокоенности относительно описанных бизнес-практик, а также поступали ли ранее обращения или сообщения, которые могли бы повлиять на оценку компании как партнера США.

Возможным остается применение санкционных механизмов, которые могут применяться в подобных случаях, могут включать программу Global Magnitsky Act Министерства финансов США, визовые ограничения Государственного департамента США или ограничения со стороны Министерства торговли США.