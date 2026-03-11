Золоте "правило чотирьох": досвідчені садівники розповіли, як правильно обрізати сад

Дачник-початківець може впасти в ступор, побачивши величезну масу гілок, заплетених і переплутаних між собою. Але є правило як легко з усім розібратися.

Зріжте замало — і ваші дерева і кущі витягнуться і розростуться. Зріжте занадто багато — і потрібно буде діставати лопату і корчувати. Що робити?

Хороша новина в тому, що існує проста схема, якою садівники керуються щосезону при обрізанні: всього 4 пункти. Входячи в сад, можна пам’ятати тільки про "правило чотирьох":

Вирізаємо все хворе: зверніть увагу на зміну кольору листя, почорнілі стебла, виразки, що сочаться, порошкоподібний наліт або незвичайні плями. Хворі гілки виснажують енергію рослини та можуть поширювати інфекцію на здорові пагони. Завжди обрізайте ці ділянки до здорової тканини та дезінфікуйте секатор. Вирізаємо все пошкоджене: бурі, сильний снігопад, газонокосарка та сильний вітер можуть розколоти та зламати гілки. Пошкоджені гілки — слабкі місця, що приваблюють шкідників та патогени. Чисті зрізи, зроблені трохи вище здорової бруньки або місця з’єднання гілок, дозволяють рослині правильно зажити. Вирізаємо все неживе: мертві гілки тендітні, сухі і часто мають темніший колір. У дерев і чагарників вони не покриваються листям навесні, тоді як решта рослини прокидається. Вирізаємо все, що заважає: до пагонів, що заважають, відносяться гілки, які перехрещуються і труться між собою, стебла, що ростуть всередину до центру рослини, гілки, блокуючі проходи, вікна або огляд, або пагони, що ростуть від основи рослини. Гілки, що перехрещуються, створюють рани, які сприяють розвитку хвороб. Стебла, що ростуть усередину, стискають рослину і зменшують циркуляцію повітря. Видалення таких гілок покращує структуру, проникнення світла та загальну форму рослини.

Усього 4 правила, і ваш сад в порядку. Фото: thetreecenter.com

