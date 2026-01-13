Зима в Одессе заканчивается? Когда в городе резко и сильно потеплеет
Теплую погоду в Украине в начале января обусловил теплый циклон
В Одессу после кратковременного похолодание идет тепло. Столбики термометров резко пойдут вверх уже в ближайшие дни.
Что нужно знать:
- В Одессу ожидается плюсовая температура
- Тепло задержится надолго
- Сильных осадков, вероятно, не будет
Об этом свидетельствуют прогнозы погоды.
Так, согласно данным синоптиков Укргидрометцентра, внезапное потепление прогнозируется с 15 января. При этом температура воздуха изменится кардинально — с -4-14 градусов (14 января) на -1-6(15 января). И в дальнейшем температурные показатели зафиксируются примерно на таком уровне. Вместе с теплом может прийти небольшой снег.
О потеплении также сообщают и специалисты сервиса meteo.ua. Однако они считают, что воздух начнет прогреваться еще раньше — с 14 января. Уже в этот день ожидается +2-1 градус, а в дальнейшем потеплеет еще больше (+4+6 градусов). Предполагается, что морозные дни для Одессы в январе закончатся.
Какая погода будет в Украине в начале года
Как рассказал "Телеграфу" начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Пострыгань, теплую погоду в Украине в начале января обусловил теплый циклон с центром над странами Балтии. А уже в конце первой декады месяца, из-за поступления воздушных масс с севера, темпера снова упадет.
"Не забываем, что январь самый холодный период года. Для него характерны периоды умеренных и даже сильных морозов. А также метели и снегопады связаны с выходами южных циклонов", — отметил Пострыгань.
Напомним, "Телеграф" писал, где и когда был рекордный мороз в Украине и может ли зима 2026 года побить его. Рекорд холода держится 125 лет.