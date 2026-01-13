Зима в Одессе заканчивается? Когда в городе резко и сильно потеплеет

Теплую погоду в Украине в начале января обусловил теплый циклон

В Одессу после кратковременного похолодание идет тепло. Столбики термометров резко пойдут вверх уже в ближайшие дни.

Об этом свидетельствуют прогнозы погоды.

Так, согласно данным синоптиков Укргидрометцентра, внезапное потепление прогнозируется с 15 января. При этом температура воздуха изменится кардинально — с -4-14 градусов (14 января) на -1-6(15 января). И в дальнейшем температурные показатели зафиксируются примерно на таком уровне. Вместе с теплом может прийти небольшой снег.

О потеплении также сообщают и специалисты сервиса meteo.ua. Однако они считают, что воздух начнет прогреваться еще раньше — с 14 января. Уже в этот день ожидается +2-1 градус, а в дальнейшем потеплеет еще больше (+4+6 градусов). Предполагается, что морозные дни для Одессы в январе закончатся.

Какая погода будет в Украине в начале года

Как рассказал "Телеграфу" начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Пострыгань, теплую погоду в Украине в начале января обусловил теплый циклон с центром над странами Балтии. А уже в конце первой декады месяца, из-за поступления воздушных масс с севера, темпера снова упадет.

"Не забываем, что январь самый холодный период года. Для него характерны периоды умеренных и даже сильных морозов. А также метели и снегопады связаны с выходами южных циклонов", — отметил Пострыгань.

Виталий Пострыгань

