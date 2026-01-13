Зима в Одесі закінчується? Коли у місті різко та сильно потеплішає
Теплу погоду в Україні на початку січня зумовив теплий циклон
В Одесу після короткочасного похолодання йде тепло. Стовпчики термометрів різко підуть нагору вже найближчими днями.
Що потрібно знати:
- В Одесу очікується плюсова температура
- Тепло затримається надовго
- Сильних опадів, ймовірно, не буде
Про це свідчать прогнози погоди.
Так, за даними синоптиків Укргідрометцентру, раптове потепління прогнозується з 15 січня. При цьому температура повітря зміниться кардинально – з -4-14 градусів (14 січня) на -1-6 (15 січня). І надалі температурні показники зафіксуються приблизно на такому рівні. Разом із теплом може прийти невеликий сніг.
Про потепління також повідомляють фахівці сервісу meteo.ua. Однак вони вважають, що повітря почне прогріватися ще раніше – з 14 січня. Вже в цей день очікується +2-1 градус, а надалі потеплішає ще більше (+4+6 градусів). Передбачається, що морозні дні для Одеси у січні закінчаться.
Яка погода буде в Україні на початку року
Як розповів "Телеграфу" начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань теплу погоду в Україні на початку січня зумовив теплий циклон з центром над країнами Балтії. А вже наприкінці першої декади місяця, через надходження повітряних мас з півночі, темпера знову впаде.
"Не забуваємо, що січень найхолодніший період року. Для нього характерні періоди помірних і навіть сильних морозів. А також хуртовини та снігопади пов’язані з виходами південних циклонів", — зазначив Постригань.
Нагадаємо, "Телеграф" писав, де і коли був рекордний мороз в Україні і чи може зима 2026 побити його. Рекорд холоду триває 125 років.