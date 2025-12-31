Зима готовит "температурные качели". Какой будет погода в начале года, рассказал синоптик

Морозы кратковременно ослабнут

2026 дебютирует из арктической стужи. В новогоднюю ночь ожидается 9-14° мороза, днем 4-9° ниже нуля.

Но уже днем 2 января в управление погодными процессами вмешается Атлантика — в период с 3 по 5 января Украина будет находиться под циклом теплой и влажной циклонической деятельности с центром над странами Балтии. Об этом "Телеграфу" рассказал Виталий Пострыгань.

"Наш регион окажется в его теплом секторе. Температурный фон повысится: ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла. Временами небольшой снег, гололедица несколько ослабнет", — говорит синоптик.

В период 3-6 января, из-за влияния циклонной деятельности зима будет радовать долгожданными классическими зимними пейзажами с почти ежедневным выпадением снега, будет слабый мороз. Такая погода благодаря интенсивному перемешиванию воздушных масс будет способствовать очищению атмосферы и улучшению качества воздуха.

Данные подтверждают и в Укргидрометцентре. Ночная температура воздуха будет составлять от минус четырех до плюс трех, днем — от нуля в западных регионах до восьми на юге страны.

Погода в Украине 3 января

В конце первой декады января погода в Украине снова изменится. Из-за поступления воздуха из северных широт температурный фон снова пойдет на понижение.

"Не забываем, что январь самый холодный период года. Для него характерны периоды умеренных и даже сильных морозов. А также метели и снегопады связаны с выходами южных циклонов", — говорит Пострыгань.

